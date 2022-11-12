Эрдоган: Запад во главе с США «нападает на Россию без ограничений»

Фото: Администрация президента РФ

России приходится оказывать сопротивление западным странам, которые «нападают на нее». Об этом в субботу, 12 ноября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Россия — это не обычное государство, а мощное государство. Конечно, Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление, — пояснил он.

Турецкий лидер добавил, что Анкара со своей стороны пытается выяснить, как «открыть коридор мира», сообщает РИА Новости.

Кроме того, глава Турции заявил, что рассчитывает в течение ближайших двух–трех дней переговорить с президентом России Владимиром Путиным.

До этого Эрдоган заявил, что Анкара выступает за скорейшее возвращение властей России и Украины за стол переговоров с целью прекращения конфликта.

10 ноября турецкий лидер заявил, что Анкара и Москва договорились о бесплатных поставках зерна нуждающимся странам. По его словам, в ходе беседы было достигнуто понимание того, что Африка должна иметь выгоду от зернового коридора в Черном море.