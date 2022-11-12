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Эрдоган сообщил о желании переговорить с Путиным в ближайшие два–три дня

Полина Долганова
В мире
Эрдоган сообщил о желании переговорить с Путиным в ближайшие два–три дня
Фото: Администрация президента РФ

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что рассчитывает в течение ближайших двух–трех дней переговорить с президентом России Владимиром Путиным.

— У меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они предпримут, особенно — какие шаги они могут предпринять, чтобы превратить этот процесс, то есть диалог, в мир, — цитирует Эрдогана РИА Новости.

До этого Эрдоган заявил, что Анкара выступает за скорейшее возвращение властей России и Украины за стол переговоров с целью прекращения конфликта.

Недавно турецкий лидер сообщил, что на саммите Европейского политического сообщества в столице Чехии Праге он объяснял мировым лидерам их неправильное отношение к Путину.

2 ноября Эрдогану во время переговоров по телефону с Путиным удалось обсудить выход российской агропродукции на международные рынки. По его словам, на первом этапе будут налажены поставки сельхозпродукции из РФ в Сомали, Судан и Джибути.

Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Переговоры
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