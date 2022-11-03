Эрдоган раскритиковал неправильное отношение мировых лидеров к Путину

Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что на саммите Европейского политического сообщества в столице Чехии, Праге, объяснял мировым лидерам их неправильное отношение к российскому президенту Владимиру Путину.

— С кем бы я ни говорил в Праге, все выступают против него. Я сказал им, что это неправильно. Если вы показываете неправильные подходы к такому государству, как Россия, то Путин будет утверждать себя в качестве лидера. Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете «да» таким нападкам? Это невозможно, — заявил он в интервью каналу A Haber.

Также Эрдоган заявил, что российский лидер не является тем политиком, который «сделает шаг назад при давлении на него».

2 ноября во время телефонных переговоров с Путиным удалось обсудить выход российской агропродукции на международные рынки. Соответствующее заявление сделал Эрдоган. По его словам, на первом этапе будут налажены поставки сельхозпродукции из РФ в Сомали, Судан и Джибути.