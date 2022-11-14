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Жителей Москвы предупредили о начале настоящей зимы на будущей неделе

Егор Провоторов

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Жителей Москвы предупредили о начале настоящей зимы на будущей неделе
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Похолодание до пяти градусов ниже нуля днем и рост снежного покрова до трех сантиметров прогнозируются в столичном регионе в среду, 16 ноября. Погода станет по-настоящему зимней, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что зимний характер погода станет приобретать уже в начале нынешней недели. В понедельник, 14 ноября, снег припорошит московские улицы, однако температура будет еще выше нормы на полтора градуса Цельсия. Со вторника она уже придет к норме, однако заметного снега не ожидается.

— В среду москвичи увидят уже картину настоящей зимы, — заметил Вильфанд в интервью ТАСС.

По словам метеоролога, на лыжи жителям столицы вставать еще рано. При этом ночью на будущей неделе температура будет опускаться до минус восьми градусов, а днем — до минус пяти градусов, и так до конца недели. Вильфанд подчеркнул, что с середины недели температурный фон в Москве будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса.

При этом в начале предстоящей недели в столичном регионе ожидается теплая погода преимущественно с плюсовыми показателями и небольшим дождем, рассказал «Вечерней Москве» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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