Министр финансов США рассказала, что может мгновенно помочь мировой экономике

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Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен назвала прекращение конфликта на Украине лучшим, что можно сделать для помощи мировой экономике. На встрече с французским визави Бруно Ле Мером она назвала прекращение боевых действий «моральным императивом».

Глава американского Минфина отметила совместную работу Вашингтона и Парижа над помощью Киеву и «привлечением российской стороны к ответственности». По словам Йеллен, это делается в том числе через проработку и применение ценового потолка к российской нефти.

Американский министр повторила, что ограничения, планируемые к имплементации с начала следующего месяца, обязаны снизить мировые цены на энергоносители и ограничить доходы, которые «мог бы использовать Кремль для финансирования этой войны», пишет РИА Новости.

Западные страны пытаются установить потолок цен на российскую нефть. По их задумке мера должна ударить по экономике «государства-агрессора». Однако в условиях роста цен на энергоносители санкция может привести к еще большей инфляции на Западе. Как должен работать механизм потолка цен и почему он больше навредит его инициаторам, чем России, — в материале «Вечерней Москвы».