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«Разделить лицо на две части»: как распознать лжеца по внешним признакам

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Разделить лицо на две части»: как распознать лжеца по внешним признакам
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

По форме лица человека можно определить характер личности и его склонность к вранью. Об этом «Вечерней Москве» рассказал физиономист Олег Воеводин.

По его словам, эксперты различают четыре формы лица человека, и в зависимости от этого определяется степень склонности к обману.

«Огонь»:

  • узкая челюсть;
  • длинная шея;
  • трапециевидное лицо.

— Этот тип склонен врать с раннего детства, — отметил физиономист.

«Воздух»:

  • длинная шея;
  • широкая челюсть.

— Тоже могут соврать, но не такие обманщики, как представители типа «огонь», — пояснил Воеводин.

«Вода» и «земля»:

  • короткая шея;
  • широкая челюсть.

Внешние признаки у людей этих типов одинаковые, однако мотивация для лжи немного отличается, пояснил физиономист.

— «Вода» врет только в случае серьезной угрозы для семьи. Люди с формой лица «земля» вообще очень редко прибегают ко лжи. И только если это положительно отразится на семье, — уточнил эксперт.

Дополнительные признаки

Воеводин рассказал, что существуют еще способы определения склонности человека к вранью.

— Для начала необходимо визуально разделить лицо человека на две части. Если при делении лица на половины нос смотрит в сторону правой руки — человек склонен обманывать, — уточнил эксперт.

Также лжеца, по мнению специалиста, можно определить и по движению тела.

— Если человек наклонился головой и макушка при этом смотрит в сторону левой руки, а подбородок — в сторону правой, то в таком случае можно рассчитывать только на пустые обещания, — подчеркнул физиономист.

Сращенные мочки ушей и неровная линия роста зубов и волос, по словам Воеводина, также свидетельствуют о склонности человека к вранью.

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