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«Ложь — всегда стресс. Но стресс — не всегда ложь»: как распознать обманщика

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Как распознать обманщика
Фото: pixabay.com

Людей во все времена интересовал вопрос, как вывести обманщика на чистую воду. Могут ли лжеца выдать слова, жесты или мимика? Ответ «Вечерняя Москва» узнавала у специалистов.

Очевидные признаки лжи

По словам психолога Марины Гладышевой, есть несколько очевидных признаков, которые могут выдать обманщика.

  • Движение глаз

— Взгляд в сторону, вверх и попытка избежать зрительного контакта во время диалога может быть свидетельством обмана собеседника, — сообщила Гладышева.

  • Неуверенность

Как отметила психолог, неуверенное поведение также может выдавать лжеца.

— Если человек теряется во время ответа на вопрос, говорит сбивчиво и путается в ответе, стоит усомниться в его честности, — предупредила Гладышева.

  • Закрытые позы и излишняя артикуляция

По мнению психолога, скрещенные руки и ноги собеседника во время ответа на вопрос тоже могут сигнализировать о том, что перед вами обманщик. Кроме того, и излишняя артикуляция дает повод задуматься о честности ответа.

Однако в этом случае исключением являются тревожные люди, уточнила Гладышева:

— Есть в принципе тревожные люди, которые совершают лишние телодвижения в силу своего нестабильного состояния. Для них определенные жесты являются не признаком лжи, а привычной реакцией на определенные ситуации.

  • Движения

— Некоторые люди пытаются прикоснуться к носу, переносице или лбу, если пытаются обмануть собеседника, — пояснила она.

Физиогномисты против

Однако эксперты, которые «читают» эмоции и характер человека по чертам его лица, выступают против этой теории.

В беседе с «Вечерней Москвой» физиогномист Артем Павлов рассказал, что определение лжи по невербальным признакам — сложная механика и конкретных признаков, которые выдают обманщика, не существует.

— Ложь — это всегда стресс. Но стресс — не всегда ложь. Если человек волнуется во время ответа на вопрос, это не значит, что он врет, — пояснил Павлов.

Собеседник «ВМ» отметил, что при попытке определить ложь по невербальным сигналам важно учитывать три фактора:

  • контекст ситуации;
  • психотип человека;
  • ситуационное состояние.

— Если эти три обстоятельства не учитываются при анализе, есть вероятность неточностей в выявлении лжи, — предупредил Павлов.

По мнению эксперта, сервисы и приложения для определения лжи при помощи искусственного интеллекта разрабатываются уже не впервые, но все они далеко несовершенны и пока тоже не могут достоверно распознавать ложь.

— Разработками подобных ПО занимаются сотни групп по всему миру, и пока никто из них не пришел к какому-то реальному результату, — добавил физиогномист.

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