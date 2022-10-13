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Психолог Панфилова объяснила, как отличить тревожность от депрессии

Игорь Синельников

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Общество
Как отличить тревожность от депрессии
Фото: Pexels

Если ощущение тревоги не мешает жизни человека и длится недолго, то подобное состояние нельзя отнести к настоящей депрессии. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала психолог Наталья Панфилова.

По ее словам, одними из главных критериев, отличающих тревожность от депрессии, являются длительность состояния и его влияние на жизнь.

— Тревожность от депрессии в самом начале не так просто отличить, если подходить к этому по формальным признакам. Здесь, конечно, имеет значение длительность. Один из основных критериев — насколько человек умеет адаптироваться к этой ситуации. Если человек тревожится, но ходит на работу, занимается с детьми, помогает родителям, то есть не выпадает из социума, — это не клиническая депрессия, — заметила психолог.

Специалист подчеркнула, что очень часто под словом «депрессия» люди подразумевают плохое настроение: например, на фоне информации о том, что человека собираются уволить с работы, или проблем в личной жизни. Депрессия же в клиническом смысле означает, что у человека нет сил приступить к работе или он постоянно откладывает выполнение важных задач, уточнила собеседница «ВМ».

Клинический диагноз «депрессия» имеет право поставить только врач, предупредила Панфилова.

— Специалисты могут провести тесты, задать вопросы и затем сделать вывод, что человек самостоятельно не может справиться с этим состоянием. Речь о том, что опробованные человеком способы бодрят буквально на один–два дня. То состояние, в котором он ничего не хочет делать, значительно сильнее, чем состояние, когда ему удается себя заставить что-то делать. Как только перекос становится заметен и это продолжается несколько недель, месяц, нужно обратить внимание, не игнорировать это состояние, — уверена Панфилова.

В случае подозрения касательно появления депрессии важно обратиться к психиатру, который подберет препараты и поможет вернуться в социальную жизнь, заключила собеседница «ВМ».

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