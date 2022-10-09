Почему возникают детские травмы, и как с ними справиться взрослому

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Детство чаще ассоциируется с веселым и беззаботным временем, однако на деле это не всегда так. Серьезную роль в становлении личности играют отношения с родителями и семейные правила — явные и негласные. О том, почему возникают детские травмы, и о работе с ними «Вечерней Москве» рассказала врач-психиатр, психотерапевт тверской Клиники «РЖД-Медицина» Александра Кадрова.

Почему возникают

По словам специалиста, примерно к 5–7 годам у ребенка уже формируются особенности характера, во многом определяющие дальнейшую жизнь.

— Многие дети испытывают стресс, в том числе и хронический, эмоциональное напряжение. Но на одних они не оказывают сильного влияния, для других же могут остаться глубокой раной в душе. Психологическую травму люди могут нести через всю жизнь, — отметила Кадрова.

Видов и примеров детских психологических травм миллионы, они сугубо индивидуальны, подчеркнула психиатр. Тем не менее в качестве основных травмирующих причин можно выделить следующие:

насилие — физическое, сексуальное, психологическое;

потеря близких/разлука;

дисгармоничные отношения между родителями: конфликты, развод, обман, предательство и несправедливое отношение;

дисфункциональное воспитание: гиперопека и воспитание по типу кумира;

или, наоборот, эмоционально холодные родители;

слишком большая требовательность и директива родителей в соответствии с собственными желаниями и амбициями.

Не менее важным фактором, по мнению эксперта, является также и воздействия вне семьи: конфликты и травля в детском коллективе, слишком требовательный ли предвзятый учитель/тренер и другие.

— Исходя из травмирующего детского опыта формируются паттерны нашего поведения во взрослой жизни: например, ребенок, брошенный в детстве, будет всеми возможными способами избегать повтора данной ситуации: чтобы не испытывать ту детскую боль, он будет, к примеру, бросать сам — людей, дела, работу. Ребенок, воспитанный в условиях завышенных требований и обесценивания успехов, став взрослым, проведет не один час в кабинете психотерапевта, чтобы справиться с болезненным и дезадаптирующим перфекционизмом, — пояснила Кадрова.

У взрослых людей последствия психологической травмы в детском возрасте проявляются в высоком риске развития депрессии, тревожного и обсессивно-компульсивного расстройства, добавила врач:

— Долгое пребывание в таком состоянии отрицательно сказывается на самочувствии и здоровье человека, он не может жить полноценной жизнью, испытывает трудности в личной жизни и в общении — например, ввязываясь в токсичные отношения, а также может страдать от психосоматических расстройств.

Как проработать

Детские травмы действительно закрепляются в памяти навсегда и достаточно сильно влияют на жизнь, однако это не значит, что стоит махнуть рукой на свои переживания по принципу «будь что будет», предупредила Кадрова:

— Первый шаг в решении проблемы — это увидеть и осознать ее. Помочь в этом может профессиональный семейный психолог и психотерапевт. Не стесняйтесь обращаться за помощью — сделайте это ради своего «внутреннего ребенка», ведь теперь вы тот самый взрослый, ответственный за него.

В психотерапии для работы с детскими травмами в основном используются следующие методы:

Техника «пустого стула»

Терапевт ставит перед вами пустой стул и предлагает представить, что на нем сидит значимый для вас человек — например, один из родителей. Вы «общаетесь» с воображаемым собеседником, рассказываете о своих мыслях и чувствах или объясняете ему, что вы хотели, но так и не смогли получить от него в детстве. Терапевт может предложить вам «поменяться ролями» и самому занять место воображаемого собеседника. Наладив контакт с собственными чувствами и воспоминаниями, вы сможете осознать, как они влияют на ваше нынешнее поведение, и понять, как можно изменить ситуацию.

Схематическая терапия

Метод подходит пациентам, испытывающим трудности в социуме, а также тем, кто не может справиться с последствиями детских психотравм. В ходе лечения терапевт использует техники «перевоспитания», чтобы помочь уязвимому внутреннему ребенку пациента научиться удовлетворять свои основные эмоциональные потребности здоровыми методами. С помощью различных методов: диалогов, ролевых игр, ведения дневников, обучения важным навыкам — схематическая терапия учит пациента иначе смотреть на себя и других и помогает ему преодолеть стремление избегать неприятных ситуаций и избавиться от других неадекватных реакций.

Десенсибилизация и переработка движением глаз (ДПДГ)

Техника, основанная на обработке мозгом информации. Она может помочь ослабить неприятные переживания, связанные с травматичными событиями прошлого и проявляющиеся в виде навязчивых мыслей, внезапных тяжелых воспоминаний, тревоги, страха, панических атак. В ходе работы пациент следит глазами за движущимися объектами (например, за пальцами терапевта), одновременно стараясь сосредоточиться на внутренних негативных образах, мыслях и ощущениях, связанных с травмами. Подобная техника одновременно задействует оба полушария мозга, позволяя клиенту избавиться от привычной реакции на травму. Быстрые движения глаз и концентрация на внешних раздражителях помогают ему вызвать в памяти, переработать и «разрядить» болезненные воспоминания, которые создают или усугубляют его проблемы.

— Эти и другие виды терапии могут помочь вам удовлетворить те ключевые эмоциональные потребности, которые остались неудовлетворенными в детстве, и исцелить старые раны, мешающие полноценно жить, — заключила психиатр.