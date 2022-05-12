Шесть признаков школьного буллинга, которые опасно игнорировать

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Школьный буллинг — это систематическая агрессия и травля по отношению к ребенку со стороны группы более «высокостатусных» сверстников. Многие родители и учителя пытаются оградить детей от издевательств, понимая, что они опасны не только для тех, кого травят, но и для самих нападающих и невольных соучастников. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала педагог-психолог школы 1505 «Преображенская» Ольга Смирнова.

Критерии буллинга

По ее мнению, школы стали все больше осознавать: проблему буллинга необходимо решать открыто и многосторонне, включая в работу не только агрессоров и их жертв, но и сверстников-наблюдателей, педагогов и родителей.

— В жизни школьного класса есть моменты, связанные с неустойчивостью, переходными состояниями системы отношений, что повышает вероятность возникновения буллинга (например, начало школьного обучения; переход в среднюю школу; появление новых учеников в классе; переход с дистанционной на очную форму обучения и так далее). Существуют значительные расхождения у родителей, учителей и учеников в понимании того, что такое буллинг и как бороться с ним. Зачастую отождествляются буллинг, конфликт и жестокость, — пояснила Смирнова.

Ключевыми критериями буллинга являются: намеренность, регулярность агрессии, групповой характер, неравенство силы или власти.

В плане борьбы с буллингом родители часто ожидают от школы его немедленного прекращения путем словесного запрета детям, отметила педагог-психолог.

— Однако причины возникновения травли системны, поэтому простой запрет со стороны взрослым может даже усугубить ситуацию. Для борьбы с буллингом необходимо налаживать коммуникацию учеников класса, школы, сплачивать их, увлекая совместными, интересными детям делами, демонстрировать высокие стандарты корректного, уважительного общения и непринятия травли со стороны учителей, — подчеркнула эксперт.

Каким может быть буллинг:

— социальный (бойкот, создание и распространение слухов, отвержение, клевета, раскрытие секретов);

— физический (толкание, драки, подножки, совместное избиение, нежелательное тактильное взаимодействие, вандализм, небольшие нападения);

— психологический (открытые и скрытые угрозы, преследование, неприятные послания по телефону, электронной почте и в соцсетях, угрожающие жесты, манипуляция);

— вербальный (критика, оскорбления, насмешки, сквернословие, высказывания по поводу нетрадиционной ориентации, расистские и экстремистские замечания, непристойные заметки или онлайн-посты);

— кибербуллинг (сайбермоббинг) — травля в виртуальном пространстве, в частности в социальных сетях. Этот метод позволяет оставаться нерассекреченным и дает возможность распространить информацию среди большой группы людей. Расширение средств проявления агрессии, таких как возможность свободной видеосъемки и аудиозаписи детьми друг друга, активное пользование интернетом и социальными сетями заостряет проблему насилия.

Существуют типичные гендерные различия в типах издевательств, как и в агрессии в целом. Физический тип чаще применяют мальчики, а вербальный, косвенный типы — девочки.

Агрессоры, свидетели и жертвы: кто они

По словам педагога, издевательства, как правило, скрываются от взрослых — родителей и учителей. Даже когда это замечают, довольно трудно такое прекратить из-за того, что подвергающиеся издевательствам ученики не жалуются, а сверстники, одноклассники не предоставляют информации.

— Из 100 процентов случаев буллинга родители знают об этом лишь в 15 процентах, тогда как дети являются свидетелями в 85 процентах случаев. Став жертвой кибербуллинга, подросток зачастую попадает в безвыходное положение, не может самостоятельно справиться с ситуацией. При этом он не рассказывает о ней взрослым из-за опасения лишиться доступа к интернет-пространству и упреков, недовольства со стороны взрослых, — объяснила Смирнова.

Исследования описывают детей, которые издеваются, как довольно общительных и социально уверенных, доминирующих, влиятельных в группе сверстников, проявляющих мало беспокойства или чувства вины. Примечательно, что они также склонны рассматривать агрессию как приемлемый и реалистичный способ выражения своей социальной позиции, часто воспринимая ее как подкрепленную отношением своей семьи, рассказала эксперт.

— С другой стороны, ученики, над которыми издеваются, во многих отношениях имеют противоположные характеристики: неуверенность в общении со сверстниками в целом, беспокойство в социальных взаимодействиях, им не хватает навыков самоутверждения и обращения с агрессивными реакциями. Дети, которых систематически обижают, преследуют и игнорируют, испытывают много сложностей с физическим и психическим здоровьем, благополучием и учебной успеваемостью. Зачастую они представляют мир полным опасностей, а себя — как человека, неспособного повлиять на происходящее, — отметила педагог.

Кроме того, есть еще одна категория учеников — свидетели буллинга, которые либо всеми силами стараются не быть вовлеченными в подобные отношения (игнорируют, отрицают, дистанцируются от участников буллинга), либо занимают активную позицию (поддерживают преследователя или жертву буллинга).

Шесть признаков того, что ребенок подвергается буллингу

1. Изменение привычного общения. Могут появиться замкнутость, страх перед школой, отсутствие друзей, злость на все и всех; отстраненность от общих мероприятий, нахождение в одиночестве; отстраненность от доверительных разговоров с родителями; нежелание говорить о школе вообще либо критические, агрессивные высказывания об одноклассниках.

2. Нарушение поведения в школе. Например, частые пропуски уроков; резкое ухудшение или, наоборот, улучшение успеваемости; отсутствие желания ходить в школу, внезапное падение интереса к учебе и другое; избегание нахождения рядом с одноклассниками.

3. Необъяснимые перемены настроения. Наблюдается подавленное настроение, слезы, иногда повышается агрессивность, возбудимость; ребенок чувствует себя несчастным и никчемным.

4. Резкие изменения во внешности (в стиле одежды, опрятности; экспериментирование с цветом и длиной волос, отказ от ярких нарядов).

5. Неустойчивая или заниженная самооценка: ребенок недоволен собой, считает себя хуже других, никчемным и бестолковым.

6. Проблемы со здоровьем. Могут наблюдаться следы физического насилия, симптомы тревожных и депрессивных расстройств, апатия, головные боли и энурез; заболевания опорно-двигательного аппарата; отказ от еды; нарушение или повышение аппетита (резкое изменение пищевого поведения); нарушение сна (трудности с засыпанием, не может проснуться; кошмарные сновидения и так далее); самоповреждающее поведение, попытки суицида, причем с суицидальными мыслями и намерениями более тесно связана косвенная (исключение из сообщества, распространение слухов и прочее), чем прямая, физическая или словесная травля.

Признаки поведения, указывающие на то, что ребенок принимает участие в травле: передача унижающих сообщений, частое выражение пренебрежения к однокласснику, злобные шутки в адрес какого-то конкретного ребенка.

— Отсроченные последствия буллинга и кибербуллинга изучены недостаточно. В исследованиях проблемы устойчивости детей к негативному воздействию травматического опыта зарубежные и отечественные авторы показали, что в травматической ситуации дети, несмотря на их видимую беспомощность, зависимость от взрослых и недостаточность жизненного опыта, зачастую проявляют стойкость и мужество, — заключила Смирнова.