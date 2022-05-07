Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психиатр Кадрова назвала болезнь, при которой людям сложно говорить о своих чувствах

Виктория Непомнищева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Почему людям сложно говорить о своих чувствах
Кадр из фильма Влюбись в меня, если осмелишься

Для того чтобы иметь целостное представление о собственной жизни, человек должен осознавать и различать, что он чувствует. Однако есть люди, которые к этому неспособны, — они не понимают, в каких ситуациях у них возникает та или иная эмоция. О каком заболевании могут сигнализировать такие затруднения в беседе, с «Вечерней Москвой» рассказала врач-психиатр, психотерапевт тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кадрова.

По словам врача, данное заболевание называется алекситимия. По средним оценкам, от 5 до 10 процентов населения проявляют черты алекситимии, или неспособности разобраться в своих эмоциях и чувствах.

— Люди с этим нарушением испытывают счастье, гнев, волнение, стыд, отвращение, страх и другие эмоции, но не могут в них разобраться и отличить одну от другой. Можно сравнить это с последствиями коронавируса: запахи и вкусы либо полностью пропадают, либо искажаются до неузнаваемости, и тогда любимый десерт на вкус как картон, а утренний кофе пахнет бензином, — пояснила Кадрова.

Причины возникновения

По своей природе алекситимия бывает врожденная и приобретенная. Первая вызвана биологическими причинами, плохо поддается лечению и нередко сопутствует различным психическим расстройствам. Вторая, как правило, развивается в более взрослом возрасте у физически здорового человека вследствие каких-то серьезных психотравм либо присутствует с детства и связана с особенностями воспитания (холодность родителей, обесценивание и игнорирование эмоций ребенка; наказания за проявление «излишних» чувств; нарушение телесного контакта, причем как его скудность или отсутствие, так и избыток с резким нарушением телесных границ).

На первый взгляд, может показаться, что единственная трудность, которую испытывает человек с алекситимией, — неспособность описать свои чувства достаточно выразительно и художественно, а утилитарное мышление может оказаться даже плюсом в какой-нибудь критической ситуации. Однако не все так просто: алекситимик переживает не меньше эмоций, чем любой другой человек, но у него они не находят никакого выхода, а наши психические механизмы так устроены, что «выпускать пар» в той или иной степени необходимо. Кроме того, разбираться в своих эмоциях необходимо и для того, чтобы принимать верные решения: сменить ли работу, вступить ли в отношения или, наоборот, закончить их — далеко не все вопросы люди способны решить логически, иногда требуется тот самый эмоциональный «внутренний голос».

Когда человек испытывает эмоциональное переживание, но не распознает его, в теле возникает хроническое напряжение — недостаточно острое, чтобы человек обратил на него внимание и пошел лечиться, поэтому такое напряжение может накапливаться годами и на его основании формируются те или иные болезни — так называемые психосоматические расстройства.

Несмотря на все связанные с ней трудности, алекситимия — не болезнь и не диагноз, а всего лишь характеристика личности. Также важно не путать алекситимию с нехваткой эмоционального интеллекта, который является гораздо более широким понятием и предполагает успешное распознавание чувств других людей, эмпатию, умение управлять своими эмоциям. Тем не менее у алекситимиков нередко бывают проблемы и с коммуникацией, не говоря уже о том, что не все готовы строить романтические отношения с человеком, не способным на адекватную эмоциональную отдачу, объяснила психотерапевт.

Лечение

Лекарства от алекситимии, если говорить о ней самой по себе, а не как о симптоме психического заболевания (например, эмоциональное обеднение и уход от общения при депрессии), нет. Однако работать над алекситимией можно и нужно. Усилить способность идентифицировать и понимать чувства других и выражать свои собственные могут помочь такие практики, как:

  • ведение дневника: экспрессивное письмо может помочь развить способность человека распознавать эмоции. Рекомендуется вести дневник каждый день, описывая более или менее значимые события.
  • чтение художественной литературы способствует овладеванию языком чувств, к тому же грамотная и выразительная речь еще никому не мешала;
  • творческая деятельность: уроки актерского мастерства, хореографии, изобразительного искусства помогают людям с алекситимией распознать и выразить свои эмоции;
  • наблюдение за тем, как выражают эмоции близкие: родственники, друзья, партнер и т. д. Кроме того, к ним же можно обратиться за помощью в описании своих собственных чувств; из психотерапевтических методов применяются такие, как групповая психотерапия, гипноз и уроки релаксации, динамическая и арт-терапия.

Алекситимия у близкого

Стоит еще раз оговориться, что выражать чувства могут не уметь также и психопаты (люди с расстройством личности), пациенты в депрессии или страдающие тяжелыми психическими расстройствами, в этом случае взаимодействие с алекситимичным партнером сложнее и имеет ряд нюансов.

— Если ваш близкий — алекситимик, не вините его в холодности. Вместо этого будьте терпеливы, объясняйте свои нужды буквальнее и лаконичнее, например: «Я расстроен(а) тем, что ты не встретил(а) меня в аэропорту, потому что для меня важна твоя забота» — вместо того, чтобы обижаться, демонстрировать ответное пренебрежение или пускаться в долгие объяснения. Помогайте близкому распознавать эмоции и давать им названия: «Ты выглядишь рассерженным. Тебя что-нибудь беспокоит?» Помогайте им обращать внимание на очевидные триггеры эмоций: «Ты тревожишься перед собеседованием?» Осознание того, что ваш близкий может не говорить с вами на одном эмоциональном языке, поможет в случае конфликта или недопонимания, — предупредила врач.

Здоровье Врачи Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте