Почему людям сложно говорить о своих чувствах

Кадр из фильма Влюбись в меня, если осмелишься

Для того чтобы иметь целостное представление о собственной жизни, человек должен осознавать и различать, что он чувствует. Однако есть люди, которые к этому неспособны, — они не понимают, в каких ситуациях у них возникает та или иная эмоция. О каком заболевании могут сигнализировать такие затруднения в беседе, с «Вечерней Москвой» рассказала врач-психиатр, психотерапевт тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кадрова.

По словам врача, данное заболевание называется алекситимия. По средним оценкам, от 5 до 10 процентов населения проявляют черты алекситимии, или неспособности разобраться в своих эмоциях и чувствах.

— Люди с этим нарушением испытывают счастье, гнев, волнение, стыд, отвращение, страх и другие эмоции, но не могут в них разобраться и отличить одну от другой. Можно сравнить это с последствиями коронавируса: запахи и вкусы либо полностью пропадают, либо искажаются до неузнаваемости, и тогда любимый десерт на вкус как картон, а утренний кофе пахнет бензином, — пояснила Кадрова.

Причины возникновения

По своей природе алекситимия бывает врожденная и приобретенная. Первая вызвана биологическими причинами, плохо поддается лечению и нередко сопутствует различным психическим расстройствам. Вторая, как правило, развивается в более взрослом возрасте у физически здорового человека вследствие каких-то серьезных психотравм либо присутствует с детства и связана с особенностями воспитания (холодность родителей, обесценивание и игнорирование эмоций ребенка; наказания за проявление «излишних» чувств; нарушение телесного контакта, причем как его скудность или отсутствие, так и избыток с резким нарушением телесных границ).

На первый взгляд, может показаться, что единственная трудность, которую испытывает человек с алекситимией, — неспособность описать свои чувства достаточно выразительно и художественно, а утилитарное мышление может оказаться даже плюсом в какой-нибудь критической ситуации. Однако не все так просто: алекситимик переживает не меньше эмоций, чем любой другой человек, но у него они не находят никакого выхода, а наши психические механизмы так устроены, что «выпускать пар» в той или иной степени необходимо. Кроме того, разбираться в своих эмоциях необходимо и для того, чтобы принимать верные решения: сменить ли работу, вступить ли в отношения или, наоборот, закончить их — далеко не все вопросы люди способны решить логически, иногда требуется тот самый эмоциональный «внутренний голос».

Когда человек испытывает эмоциональное переживание, но не распознает его, в теле возникает хроническое напряжение — недостаточно острое, чтобы человек обратил на него внимание и пошел лечиться, поэтому такое напряжение может накапливаться годами и на его основании формируются те или иные болезни — так называемые психосоматические расстройства.

Несмотря на все связанные с ней трудности, алекситимия — не болезнь и не диагноз, а всего лишь характеристика личности. Также важно не путать алекситимию с нехваткой эмоционального интеллекта, который является гораздо более широким понятием и предполагает успешное распознавание чувств других людей, эмпатию, умение управлять своими эмоциям. Тем не менее у алекситимиков нередко бывают проблемы и с коммуникацией, не говоря уже о том, что не все готовы строить романтические отношения с человеком, не способным на адекватную эмоциональную отдачу, объяснила психотерапевт.

Лечение

Лекарства от алекситимии, если говорить о ней самой по себе, а не как о симптоме психического заболевания (например, эмоциональное обеднение и уход от общения при депрессии), нет. Однако работать над алекситимией можно и нужно. Усилить способность идентифицировать и понимать чувства других и выражать свои собственные могут помочь такие практики, как:

ведение дневника: экспрессивное письмо может помочь развить способность человека распознавать эмоции. Рекомендуется вести дневник каждый день, описывая более или менее значимые события.

чтение художественной литературы способствует овладеванию языком чувств, к тому же грамотная и выразительная речь еще никому не мешала;

творческая деятельность: уроки актерского мастерства, хореографии, изобразительного искусства помогают людям с алекситимией распознать и выразить свои эмоции;

наблюдение за тем, как выражают эмоции близкие: родственники, друзья, партнер и т. д. Кроме того, к ним же можно обратиться за помощью в описании своих собственных чувств; из психотерапевтических методов применяются такие, как групповая психотерапия, гипноз и уроки релаксации, динамическая и арт-терапия.

Алекситимия у близкого

Стоит еще раз оговориться, что выражать чувства могут не уметь также и психопаты (люди с расстройством личности), пациенты в депрессии или страдающие тяжелыми психическими расстройствами, в этом случае взаимодействие с алекситимичным партнером сложнее и имеет ряд нюансов.

— Если ваш близкий — алекситимик, не вините его в холодности. Вместо этого будьте терпеливы, объясняйте свои нужды буквальнее и лаконичнее, например: «Я расстроен(а) тем, что ты не встретил(а) меня в аэропорту, потому что для меня важна твоя забота» — вместо того, чтобы обижаться, демонстрировать ответное пренебрежение или пускаться в долгие объяснения. Помогайте близкому распознавать эмоции и давать им названия: «Ты выглядишь рассерженным. Тебя что-нибудь беспокоит?» Помогайте им обращать внимание на очевидные триггеры эмоций: «Ты тревожишься перед собеседованием?» Осознание того, что ваш близкий может не говорить с вами на одном эмоциональном языке, поможет в случае конфликта или недопонимания, — предупредила врач.