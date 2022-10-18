«Право на насилие»: психолог Инна Литвиненко — о том, как распознать абьюзера и уйти

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Абьюзивные отношения могут нанести непоправимый вред как психическому, так и физическому здоровью. И от них, к сожалению, никто не застрахован. Психолог Инна Литвиненко в интервью «Вечерней Москве» объяснила, как вовремя распознать абьюзера и выйти из деструктивных отношений.

— Кто такой абьюзер? Какие качества его отличают от нормального мужчины?

— Абьюзер — это человек с врожденной заниженной эмпатией. Он не чувствует эмоций, как обычные люди. У него есть проблемы с саморефлексией. Он не осуждает себя за свои поступки: они изначально для него нормальные в любом случае.

Часто мужчина-абьюзер проявляет супердоминантность и чрезмерный контроль. Он обесценивает женщину как равного партнера, человека для отношений. Здоровые отношения могут построить только две личности, которые принимают партнера за равного, а не за обслугу, вещь или какой-то функционал.

— Последние годы во всем мире активно заговорили на тему домашнего насилия и абьюзивных отношений. Как вы считаете, с популяризацией темы абьюза женщины стали более серьезно анализировать свои отношения и мужчину рядом?

— Нет, женщины не стали относиться к себе более бережно и выбирать партнера тщательнее. Тема абьюза очень быстро переросла в своего рода стеб. Слово «абьюз» начали обесценивать. Сейчас женщины используют слова «абузер», «арбузер» и прочие. К сожалению, источник проблемы, при которой женщина выбирает абьюзивного мужчину, заключается в детских паттернах. В том, что в человека заложено с детства, и в том, как он представляет любовь и допустимое отношение к себе.

Также в женщинах заложена удивительная история, которая предвзято объясняет любовь и здоровые отношения. Она взята из книг и фильмов, в которых почти каждый главный герой-мужчина нездоров, если рассматривать его с психологической точки зрения. Он не может построить нормальных отношений, а женщины берут эти истории за основу.

— Как женщина может понять, что ее мужчина — абьюзер? Какие есть первые сигналы, на которые в начале отношений обязательно нужно обратить внимание?

— Это очень видно по тому, как мужчина относится к женщинам. Есть ряд мужчин, получивших заложенную в детстве программу. Они считают женщин неспособными на равные отношения. Это базовый абьюз. Такой мужчина считает, что женщины могут только сидеть дома, варить борщи, рожать детей и удовлетворять его в постели.

Второй признак, если вы слышите в разговоре: «Ну я же мужчина, я главный». Многим женщинам это почему-то нравится. Хотя эти фразы — гарант того, что в будущем ты будешь стерта как личность! У взрослого человека вдруг в жизни появляется кто-то главный только на основании того, что он другого пола.

Также абьюз очень чувствуется в контроллинге. Мужчина начинает контролировать поступки женщины, требовать отчета о каждом шаге. Позже мы видим, что это проявляется только с одной стороны. Женщина должна отчитываться о своих действиях и местонахождении, а мужчина может пропадать где угодно и сколько угодно.

Кроме того, если мужчина при первой встрече начинает вести себя с вами так, будто он ждал вас всю жизнь, — это плохой знак. Здоровый, взрослый мужчина, так же как и женщина, не влюбляется в незнакомцев так, словно завтра они должны пожениться.

Еще один признак — терроризирование телефонными звонками. Это нравится многим женщинам. Они начинают чувствовать свою значимость для мужчины. Но таким образом абьюзер использует их эго и вводит в созависимость. Все эти признаки считываются довольно быстро теми, кто понимает, как устроена психология человека.

— Абьюзер в представлении обычных людей — это, как правило, агрессивно настроенный мужчина. Так ли это на самом деле? Всегда ли абьюз проявляется в физическом насилии?

— Нет. И в этом заключается огромная проблема. Если мужчина бьет женщину, то часть общества признает, что он не прав. Синяк и сломанная рука будут являться подтверждением насилия. А когда над женщиной издеваются психологически, унижают ее и обесценивают, а также применяют финансовый и сексуальный абьюз, то это очень сложно доказать.

Российское общество не понимает, что такое психологическое насилие. У огромного количества женщин, с которыми я работаю, возникли сложности с тем, как объяснить, почему они хотят прервать отношения. Для всех это идеальная пара со стороны. А того, что происходит за закрытыми дверями и как мужчина может издеваться психологически, окружающие не понимают.

— Что делать женщине, если она поняла, что ее мужчина — абьюзер? Какие шаги нужно предпринять, чтобы закончить эти отношения?

— Это очень сложно. Нужно понимать, что женщина, которая попала в абьюзивные отношения, была заточена под них с детства! Ей быстро становится скучно в отношениях с мужчинами, которые являются гармоничными личностями. Для нее эти качели между любовью и болью являются основополагающим представлением о любви.

Женщине прежде всего нужно вдохнуть-выдохнуть и попробовать разобраться в своей голове: почему она видит отношения именно такими. Я много раз видела, когда девушки начинали именно с этого и быстро понимали, как им проще уйти от этих отношений.

Если в отношениях применяется физическое насилие, есть угроза для жизни и здоровья, то уходить надо немедленно. Я советую это делать без предупреждения. Избивающий мужчина может убить жертву при ее попытке бегства. Уходить надо тихо и продуманно. За пару месяцев нужно выстроить план, запастись финансовой подушкой и заручиться поддержкой близких. Женщина должна исчезать молча. И только потом, когда она будет находиться вдалеке и в полной безопасности, решать юридические вопросы с бракоразводным процессом и детьми.

— Может ли мужчина-абьюзер проявлять физическое и моральное насилие в отношении женщины, но быть любящим, идеальным отцом?

— У абьюзера очень низкий уровень эмпатии и саморефлексии. В его представлении мир состоит из его права на насилие. Я абсолютно не понимаю, когда говорят: «Он был плохим мужем, но он — хороший отец». Не может быть хороший отец плохим мужем для матери своих детей! Мужчина, который издевается над женщиной при детях, но при этом плетет им косички, наносит им ужасную психологическую травму. У детей вырабатываются детские паттерны и толерантность к насилию. Мужчина издевается над ребенком так же, как и над его матерью.

— Абьюзер может измениться?

— Есть вещи, которые в людях поменять невозможно. Это как минимум то, что заложено природой. Я много лет работаю в терапии с людьми и знаю, что даже то, что заложено родителями, изменить очень тяжело, для этого нужно много времени. В моей практике доказано, что абьюзеры — это не такие люди, как обычные личности с эмпатией. Они совершенно от нас отличаются. Они не могут в себе это нарастить и откорректировать. Может быть какое-то временное изменение, если ему это выгодно. Но он все равно по-настоящему не изменится никогда.

— Может ли женщина быть абьюзером? Как часто такое бывает и как проявляется? К вам обращались за помощью мужчины, состоявшие в таких отношениях?

— Безусловно, может. И об этом не надо забывать. У абьюза нет гендера. В моей практике достаточно мужчин и детей, которые пострадали от таких женщин. Женщин-абьюзеров немало. Отмечу, что технически от женщин больше обращений по поводу абьюза в отношениях.

— Как вы считаете, почему в России многие до сих пор оправдывают домашнее насилие?

— У этого явления глубокие корни. Во-первых, недостаток информации, потому что она доносится искаженно. Также во многих российских семьях отсутствует здоровая атмосфера. Ее нужно взращивать. Необходимо обучать людей тому, как воспитывать здоровых детей, так как они автоматически повторяют все сценарии родителей.

Кроме того, в России исторически не принято жалеть жертву. Наше общество убеждено, что женщина, которую бьет муж или над которой он издевается психологически, в чем-то виновата сама, она его спровоцировала. Россияне живут в жизненной парадигме, к которой привыкли. Только просвещение поможет искоренить насилие.