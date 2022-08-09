«Очень страшный случай»: адвокат Мари Давтян — о деле сестер Хачатурян и шансах, что девочек оправдают

Крестина, Мария, Ангелина Хачатурян / Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Дело сестер Хачатурян нешуточно всколыхнуло современное общество. Адвокат девушек Мари Давтян, которая работает с делами о домашнем насилии более десяти лет, рассказала «Вечерней Москве», почему решила их защищать, какие экспертизы применялись во время следствия и могут ли оправдать девочек.

— Мари, вы защищаете сестер Хачатурян. Почему решили взять это дело в работу?

— Изначально дело сестер Хачатурян взяли в работу Алексей Паршин, Ярослав Пакулин и Алексей Липцер. Я с самого начала была включена в дело, но не представляла интересы девочек. Когда все произошло, было очевидно, что это эксклюзивный случай, но при этом очень страшный и требующий серьезной большой работы. Там был целый комплекс: насилие в отношении девочек, необходимая оборона. Сразу было очевидно, что дело будет тяжелым. Оно требовало подключения тех специалистов, которые понимают каждый этот контекст.

В июле 2018 года, когда все произошло, я вела дело Маргариты Грачевой. Я понимала, что у меня может не хватить сил лично вести оба. Процесс по Грачевой был в самом разгаре. Алексей Паршин и коллеги взялись за дело сестер Хачатурян. С Алексеем мы много лет работаем вместе. Изначально я участвовала в деле удаленно: помогала разрабатывать стратегию, писала документы, а через год полностью вошла в процесс.

— Следователи применили редкие экспертизы, доказывая вину отца Хачатурян. Можете рассказать об этом подробнее?

— На самом деле они не редкие по делам, связанным с сексуальным насилием, особенно по отношению к детям. Сексолого-психолого-психиатрические экспертизы проводятся практически всегда по таким делам. Основная сложность в деле девочек заключалась в том, что они проводились несколько раз. В первый у сестер диагностировали посттравматические расстройства, связанные с насилием. А после этого было необходимо провести еще несколько экспертиз для того, чтобы установить причинно-следственную связь между их заболеванием и действиями отца. Более того, по их перепискам определяли в комплексе их психологическое состояние.

— Как вы думаете, почему сестры Хачатурян оказались в такой ситуации?

— Для меня это дело стало одним из самых сложных, когда стало понятно, что там происходило на самом деле. Девочки живут в Москве, в самом крупном городе страны с огромным количеством ресурсов в сфере социального обеспечения. Однако все соседи знают о побоях и молчат. Учителя видят, что в семье явно неблагополучная психологическая обстановка, дети не ходят на занятия, но ничего не делают. Все занимались отписками. Школа сообщила в опеку и комиссию по делам несовершеннолетних. Но работники органов ничего не сделали! Должно было быть два заседания комиссии в связи с тем, что дети выпали из образовательного процесса, но никаких эффективных действий не последовало. Михаила Хачатуряна не наказывали, не привлекали к ответственности. Мать девочек обращалась в полицию, но это было бессмысленно. Более того, есть серьезный вопрос о связи Хачатуряна с местной прокуратурой. Это вызывает шок. Всем было все равно.

— Какой шанс, что девочек оправдают?

— Мы считаем, что это единственный правильный приговор в ситуации сестер Хачатурян. Шансы мерить нельзя. Сейчас в отношении Михаила Хачатуряна возбуждено уголовное дело. Оно уже расследовано. Надеюсь, что эти обстоятельства в скором времени будут установлены обвинительным приговором суда. Это очень сильно повышает наши шансы на оправдание.

— Что сейчас необходимо сделать, чтобы в России приняли закон о домашнем насилии?

— Очень сложный вопрос. Мы уже сделали все, что могли. Мы донесли до государства всю суть ситуации, ее опасность. Статистика существует. Если государство не доверяет нашей, оно может само посчитать. Общество готово. Последние опросы ВЦИОМ говорят о том, что более 70 процентов россиян считают, что закон о домашнем насилии нужен в нашей стране. Остается только государственная воля.

Дело сестер Хачатурян

Сестер Хачатурян — 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию — задержали 28 июля 2018 года по подозрению в убийстве отца. По версии следствия, девочки напали на Михаила Хачатуряна, когда он спал в кресле. Девушки действовали одновременно и нанесли ему 36 ударов охотничьим ножом, который взяли в машине отца, а также молотком. Хачатурян пришел в себя и пытался отбиться, но Крестина распылила ему в лицо газ из перцового баллончика. Мужчина выбежал за дочерью на лестничную клетку подъезда. Там Ангелина нанесла единственный удар в сердце, который и стал смертельным.

Во время допроса сестры Хачатурян признали свою вину. А 29 июля им предъявили обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами. Причиной преступления следствие назвало личные неприязненные отношения из-за причинения отцом моральных страданий на протяжении долгого времени. Девушки рассказали, что отец много лет издевался над ними, применял физическое и сексуальное насилие.

Одна из следственных экспертиз признала, что сестры Хачатурян находились в относительной изоляции от окружающего мира и были уверены, что им никто не сможет помочь избавиться от тирании отца. Более того, у девушек выявили посттравматическое стрессовое расстройство.

14 июня 2019 года следствие выдвинуло сестрам Хачатурян окончательное обвинение за «убийство группой лиц по предварительному сговору», что предполагает срок ограничения свободы от 8 до 20 лет. Однако 26 декабря Генеральная прокуратура России отказалась утверждать обвинительное заключение в отношении девушек. Дело не стали направлять в суд.

13 мая 2020 года стало известно, что СК РФ завершил дополнительное расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян. Следствие отказалось переквалифицировать их действия в состав необходимой обороны и оставило прежнюю квалификацию — убийство по предварительному сговору.

Первое судебное заседание по делу сестер Хачатурян прошло 17 августа 2020 года. На нем опубликовали переписку с доказательствами подготовки совершения убийства Михаила Хачатуряна. Далее суд перенес заседание на 25 августа, на которое вызвали дополнительных свидетелей, в том числе сына Михаила Хачатуряна Сергея.

10 марта 2021 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении покойного Михаила Хачатуряна по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Понуждение к действиям сексуального характера», «Истязание» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

В августе того же года сестер признали потерпевшими в деле против отца. Комиссия пришла к выводу, что преступление произошло из-за синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства. Более того, младшую сестру Марию по результатам обследования признали невменяемой на момент совершения преступления. У нее диагностировали острую реакцию на стресс.