«Многие знали»: адвокат сестер Хачатурян объяснил, почему все закончилось убийством

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Сестры Хачатурян оказались в такой страшной ситуации из-за совокупности факторов. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился адвокат девушек Алексей Паршин.

— В этой истории сложилась совокупность разных факторов: бездействие социальных органов, равнодушие родственников, неактивная позиция со стороны государства в этом вопросе. <...> Многие знали об этой страшной ситуации в их семье, но никто на это не реагировал, — заявил адвокат.

Он подчеркнул, что еще до убийства были обращения к участковому и в социальные органы.

— Сигналы поступали и к участковому, и в социальные органы неоднократно. Многие знали об этой страшной ситуации в их семье, но никто на это не реагировал, — отметил специалист.

Паршин добавил, что сам Михаил Хачатурян довел ситуацию до такой развязки.

— Ситуация зашла слишком далеко. Михаил Хачатурян своими руками довел ее до такой развязки, — заключил адвокат.

Паршин также рассказал «Вечерней Москве», как сейчас продвигается уголовное дело над девочками, почему они стали участницами этой трагедии и нужен ли в России закон о домашнем насилии.

Дело сестер Хачатурян

Сестер Хачатурян — 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию — задержали 28 июля 2018 года по подозрению в убийстве отца. По версии следствия, девочки напали на Михаила Хачатуряна, когда он спал в кресле. Они нанесли ему 36 ударов ножом. Ангелина ударила отца в сердце, после чего он умер.

Во время допроса сестры Хачатурян признали свою вину. А 29 июля им предъявили обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами. Причиной преступления следствие назвало личные неприязненные отношения из-за причинения отцом моральных страданий на протяжении долгого времени. Девушки рассказали, что отец много лет издевался над ними, применял физическое и сексуальное насилие.

14 июня 2019 года следствие выдвинуло сестрам Хачатурян окончательное обвинение за «убийство группой лиц по предварительному сговору», что предполагает срок ограничения свободы от 8 до 20 лет. Однако 26 декабря Генеральная прокуратура России отказалась утверждать обвинительное заключение против девушек.

10 марта 2021 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении покойного Михаила Хачатуряна. В августе сестер признали потерпевшими в деле против отца. Комиссия пришла к выводу, что преступление произошло из-за синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства.