«Ситуация зашла слишком далеко»: адвокат сестер Хачатурян — о жизни девочек и законе о домашнем насилии

Крестина, Мария. Ангелина Хачатурян / Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Дело сестер Хачатурян о домашнем насилии со стороны отца стало одним из самых громких и обсуждаемых в российском обществе. Адвокат Алексей Паршин рассказал «Вечерней Москве», как сейчас продвигается уголовное дело над девочками, почему они стали участницами этой трагедии и нужен ли в России закон о домашнем насилии.

— Алексей Викторович, расскажите, сначала вы не хотели вести дело сестер Хачатурян, почему решили взять его в работу?

— Я изначально слышал об этом деле, но был очень занят. Я не планировал им заниматься из-за большой рабочей загруженности. Однако в течение дня мне позвонили представители четырех разных сторон с вопросом: «А почему ты еще не в деле?». Мне говорили, что именно я должен заняться им, так как оно по моей специализации. Настаивали, что нужно помочь девушкам. Я решил, что должен это сделать.

— Судебный процесс над сестрами Хачатурян длился несколько лет. В марте 2021 года девушек признали потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца. На какой стадии находится уголовное дело? С них полностью сняты все обвинения?

— Дело до сих пор не закончено. Оно направлялось в суд в 2020 году, но мы так и не вышли в процесс, так как оно было возвращено судом прокурору, а затем на дополнительное расследование. Ранее в отношении Михаила Хачатуряна было вынесено нереабилитирующее постановление об отказе о возбуждении уголовного дела в связи с его смертью, в котором было указано, что он совершал противоправные действия в отношении дочерей: на протяжении нескольких лет издевался над ними и совершал сексуальное насилие. Родня Михаила Хачатуряна с этим не согласилась и с целью доказать, что он ни в чем не виноват, написала заявление о возбуждении уголовного дела и его полноценном расследовании. Весной 2021 года дело против Михаила Хачатуряна возбудили, а девочек признали потерпевшими, поле чего следователь назначил еще ряд экспертиз.

— Убитый собственными дочерьми Михаил Хачатурян подозревается в изнасиловании и истязании девушек. Некоторое время назад в Сети появилась информация, что СК РФ передаст все материалы дела в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Когда начнется суд по делу Михаила Хачатуряна? Как он повлияет на дело сестер?

— Сейчас дело против Михаила Хачатуряна направляется прокурору для утверждения обвинительного заключения. А в дальнейшем оно будет направлено в суд. По уголовному делу сестер нам не ясны перспективы. Следователь не дал нам четкого ответа, будут ли его посылать в суд или дождутся итогового решения по делу Михаила Хачатуряна и потом будут решать вопрос по делу девочек.

— Как сейчас живут сестры?

— Ничего особо не поменялось по сравнению с тем, что было год или два назад. Сейчас девочки работают. Также им можно общаться с мамой, но нельзя контактировать друг с другом. Мы обратились с разрешением, сейчас ждем ответа.

— Как вы думаете, почему девочки оказались в такой ситуации? К этому привело равнодушие родственников и соседей, которые знали о жестоком обращении, или есть другая причина?

— В этой истории сложилась совокупность разных факторов: бездействие социальных органов, равнодушие родственников, неактивная позиция со стороны государства в этом вопросе. Отмечу, что сигналы поступали участковому и в социальные органы неоднократно. Многие знали об этой страшной ситуации в их семье, но никто на это не реагировал. Ситуация зашла слишком далеко. Михаил Хачатурян довел эту ситуацию до такой точки.

— Сейчас в России часто появляются громкие судебные дела, связанные с домашним насилием. Как вы думаете, насколько остро на данный момент стоит в обществе вопрос о принятии закона о домашнем насилии?

— Были проведены опросы, и больше половины людей сказали, что этот закон необходим. Есть разные мнения о том, какой он должен быть. Но в целом общество изъявило запрос на него. Я считаю, что это был бы неплохой инструмент для борьбы с домашним насилием. Буквально вчера я узнал, что Таджикистан принял законодательство, связанное с борьбой с домашним насилием. Практически все наши соседи, страны бывшего СССР, уже имеют такие законы. На протяжении нескольких лет эти страны успешно борются с домашним насилием. По их статистике, на 30 процентов уменьшилось количество совершаемых преступлений в домашней среде. Это достаточно большая цифра, потому что это в перспективе сотни, тысячи и миллионы спасенных жизней.

— По вашей практике в России часто удается доказать в суде домашнее насилие?

— Нет, нечасто. Однако в последние несколько лет эта тема громко звучит в нашей стране, о ней говорят. Теперь суды не отмахиваются от таких дел, как раньше, и не говорят, что им не интересно в этом разбираться. Раньше суд не рассматривал, что привело к преступлению. Например, какие были события до него, может, многолетнее насилие или человек находился в какой-то психотравмирующей ситуации. Судьи закрывали глаза на эти факторы. Сейчас практика меняется. Безусловно, это происходит медленно. Общество, полиция, Следственный комитет РФ понимают, что эта проблема существует в нашей стране. Отмечу, что в России нередки случаи, когда обращаются в полицию с заявлениями о домашнем насилии, но сотрудники не реагируют. Я надеюсь, что это изменится.

— Что сейчас необходимо сделать, чтобы в России приняли закон о профилактике домашнего насилия?

— Я думаю, что нужна политическая воля и понимание, что закон должен предотвращать, уменьшать количество насилия, защищать и спасать жизни и судьбы людей. Было несколько законопроектов. Их необходимо доработать с учетом мнений профильных министерств и ведомств. Нужно понимать, что с принятием закона «О профилактике семейно-бытового насилия», проблема сразу не исчезнет. Необходимо будет отслеживать, как работает закон, вносить в него изменения для большей эффективности. Это долгая многолетняя работа.

Дело сестер Хачатурян

Сестер Хачатурян: 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию задержали 28 июля 2018 года по подозрению в убийстве отца. По версии следствия, девочки напали на Михаила Хачатуряна, когда он спал в кресле. Они нанесли ему 36 ударов ножом. Девушки действовали одновременно и наносили удары охотничьим ножом, который взяли в машине отца, а также молотком. Хачатурян пришел в себя и пытался отбиться. Но Крестина распылила ему в лицо газ из перцового баллончика. Мужчина выбежал за дочерью на лестничную клетку подъезда. Там Ангелина нанесла единственный удар в сердце, который стал смертельным.

Во время допроса сестры Хачатурян признали свою вину. А 29 июля им предъявили обвинение в убийстве с отягащающими обстоятельствами. Причиной преступления следствие назвало личные неприязненные отношения из-за причинения отцом моральных страданий на протяжении долгого времени. Девушки рассказали, что отец много лет издевался над ними, применял физическое и сексуальное насилие.

Одна из следственных экспертиз признала, что сестры Хачатурян находились в относительной изоляции от окружающего мира и были уверены, что им никто не сможет помочь избавиться от тирании отца. Более того, у девушек выявили посттравматическое стрессовое расстройство.

14 июня 2019 года следствие выдвинуло сестрам Хачатурян окончательное обвинение за «убийство группой лиц по предварительному сговору», что предполагает срок заключения свободы от 8 до 20 лет. Однако 26 декабря Генеральная прокуратура России отказалась утверждать обвинительное заключение против девушек. Дело не стали направлять в суд.

13 мая 2020 года стало известно, что СК РФ завершил дополнительное расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян. Следствие отказалось переквалифицировать их действия в состав необходимой обороны и оставило прежнюю квалификацию — убийство по предварительному сговору.

Первое судебное заседание по делу сестер Хачатурян прошло 17 августа 2020 года. На нем опубликовали переписку с доказательствами подготовки совершения убийства Михаила Хачатуряна. Далее суд перенес заседание на 25 августа, на которое вызвали дополнительных свидетелей, в том числе сына Михаила Хачатуряна Сергея.

10 марта 2021 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против покойного Михаила Хачатуряна по статьям: «Насильственные действия сексуального характера», «Понуждение к действиям сексуального характера», «Истязание» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». В августе сестер признали потерпевшими в деле против отца. Комиссия пришла к выводу, что преступление произошло из-за синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства. Более того, младшую сестру Марию по результатам обследования признали невменяемой на момент совершения преступления. У неё диагностировали острую реакцию на стресс.