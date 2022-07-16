«Нельзя контактировать друг с другом»: адвокат сестер Хачатурян рассказал о жизни девушек

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Сестры Хачатурян, несмотря на продолжающееся уголовное дело, живут обычной жизнью. Об этом «Вечерней Москве» сообщил адвокат девушек Алексей Паршин.

По его словам, единственное ограничение, которое действует на данный момент, — сестрам нельзя видеться друг с другом.

— Ничего особо не поменялось по сравнению с тем, что было год или два назад. Сейчас девочки работают. Также им можно общаться с мамой, но нельзя контактировать друг с другом, — заявил собеседник «ВМ».

Паршин добавил, что защита сестер Хачатурян отправила обращение с просьбой разрешить сестрам видеться.

Адвокат также рассказал «Вечерней Москве», как сейчас продвигается уголовное дело над девочками, почему они стали участницами этой трагедии и нужен ли в России закон о домашнем насилии.

Дело сестер Хачатурян

Сестер Хачатурян — 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию — задержали 28 июля 2018 года по подозрению в убийстве отца. По версии следствия, девочки напали на Михаила Хачатуряна, когда он спал в кресле. Они нанесли ему 36 ударов ножом. Ангелина нанесла единственный удар в сердце, который стал смертельным.

Во время допроса сестры Хачатурян признали свою вину. А 29 июля им предъявили обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами. Причиной преступления следствие назвало личные неприязненные отношения из-за причинения отцом моральных страданий на протяжении долгого времени. Девушки рассказали, что отец много лет издевался над ними, применял физическое и сексуальное насилие.

14 июня 2019 года следствие выдвинуло сестрам Хачатурян окончательное обвинение за «убийство группой лиц по предварительному сговору», что предполагает срок ограничения свободы от 8 до 20 лет. Однако 26 декабря Генеральная прокуратура России отказалась утверждать обвинительное заключение против девушек.

10 марта 2021 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против покойного Михаила Хачатуряна. В августе сестер признали потерпевшими в деле против отца. Комиссия пришла к выводу, что преступление произошло из-за синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства.