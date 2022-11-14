Премьер Британии Сунак обвинил Россию в «превращении продовольствия в оружие»

Фото: flickr/number10gov

Британский премьер-министр Риши Сунак в преддверии саммита «Большой двадцатки» призвал государства по возможности увеличить производство продуктов питания и высвободить запасы, а также обвинил Москву в том, что она якобы превращает продовольствие в оружие. Об этом он написал в статье для издания Telegraph.

По мнению политика, ситуация вокруг Украины усугубляет проблемы, с которыми сталкивается мировое сообщество.

Британский премьер подчеркнул, что две трети стран-участников саммита сейчас имеют инфляцию на уровне выше семи процентов.

Сунак добавил, что в настоящее время важно оказывать поддержку Украине и странам третьего мира.

— Мы должны положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России, — заключил премьер-министр, слова которого приводит РИА Новости.

Кроме того, Сунак посетовал на то, что президент России Владимир Путин не посетит саммит G20 в Индонезии, не встретится с коллегами и «даже не попытается объяснить собственные действия» в соседней стране.