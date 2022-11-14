Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Премьер Британии Сунак обвинил Россию в «превращении продовольствия в оружие»

Полина Долганова
В мире
Премьер Британии Сунак обвинил Россию в «превращении продовольствия в оружие»
Фото: flickr/number10gov

Британский премьер-министр Риши Сунак в преддверии саммита «Большой двадцатки» призвал государства по возможности увеличить производство продуктов питания и высвободить запасы, а также обвинил Москву в том, что она якобы превращает продовольствие в оружие. Об этом он написал в статье для издания Telegraph.

По мнению политика, ситуация вокруг Украины усугубляет проблемы, с которыми сталкивается мировое сообщество.

Британский премьер подчеркнул, что две трети стран-участников саммита сейчас имеют инфляцию на уровне выше семи процентов.

Сунак добавил, что в настоящее время важно оказывать поддержку Украине и странам третьего мира.

— Мы должны положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России, — заключил премьер-министр, слова которого приводит РИА Новости.

Кроме того, Сунак посетовал на то, что президент России Владимир Путин не посетит саммит G20 в Индонезии, не встретится с коллегами и «даже не попытается объяснить собственные действия» в соседней стране.

Инфляция международный саммит Россия Великобритания кризис
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте