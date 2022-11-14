Сунак призвал богатые страны высвободить запасы зерна

Фото: shutterstock

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в воскресенье, 13 ноября, призвал богатые сельскохозяйственные страны высвободить запасы зерна для борьбы с растущей проблемой голода во всем мире. Он заявил, что поддерживает усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по обеспечению транспортировки зерновых в Черном море.

Комментируя происходящее на Украине, британский премьер указал, что Лондон и его союзники не позволят стать заложником «своему экономическому будущему», в том числе за счет отказа от зависимости от российских углеводородов, пишет ТАСС.

При этом Сунак посетовал на то, что президент России Владимир Путин не посетит саммит G20 в Индонезии, не встретится с коллегами и «даже не попытается объяснить собственные действия» в соседней стране. Британский премьер добавил, что в результате конфликта на Украине две трети членов «Большой двадцатки» имеют уровень инфляции выше семи процентов за год.

Накануне Сунак дал обещание подвергнуть Россию критике за ее действия на Украине, использовав для этого площадку саммита «Большой двадцатки» (G20), который пройдет на индонезийском острове Бали на следующей неделе.