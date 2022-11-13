Новоизбранный британский премьер пообещал раскритиковать Россию на саммите G20

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Новоизбранный премьер-министр Великобритании Риши Сунак дал обещание подвергнуть Россию критику за ее действия на Украине, использовав для этого площадку саммита «Большой двадцатки» (G20), который пройдет на индонезийском острове Бали на следующей неделе. Об этом говорится в заявлении руководителя британского правительства.

Высказав свою точку зрения относительно якобы разрушительных действий Москвы в отношении вопросов суверенитета и международного взаимодействия, Сунак заверил, что Лондон вместе с союзниками будет работать над тем, чтобы «добиться ощутимого прогресса в разрешении экономических проблем».

В офисе британского премьера заметили, что глава кабмина Великобритании использует формат G20, чтобы продолжать создавать «региональные альянсы, основанные на ценностях Лондона», пишет ТАСС. Там упомянули в качестве примера подобного сотрудничества трехстороннее военное соглашение AUKUS, военный альянс Австралии, Великобритании и США, созданный в сентябре 2021 года.

В конце октября «Вечерняя Москва» решила выяснить, что можно ожидать от Сунака на должности премьер-министра и насколько его экономическая программа станет выигрышной для Соединенного Королевства.