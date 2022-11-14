В МИД заявили, что вступление Украины в НАТО не обеспечит безопасность альянса

Фото: МИД РФ

Вступление Украины в НАТО не поспособствует укреплению безопасности Североатлантического альянса, сейчас о таком может думать только безумец. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко в понедельник, 14 ноября.

— Только безумец, наверное, сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО. Это если исходить из рационального поведения Запада. Но оно нерационально, — сказал он.

Дипломат отметил, что вступление Украины в альянс рассматривается, как попытка укрепить одно государство за счет другого. Это является нарушением принципа обеспечения безопасности страны. Таким решением Киев показывает свою опрометчивость, заменив поиски компромиссного решения на попытки пробиться в НАТО. Сам альянс же просто пошел на встречу суверенному государству.

Расширение НАТО, в свою очередь, на данный момент не способствует укреплению безопасности блока. По словам Грушко, если Финляндия и Швеция войдут в состав альянса, то у него появится большая линия соприкосновения с Россией, которая объявлена главной угрозой НАТО, передает РИА Новости.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе «есть некоторые голоса, которые имеют отличное мнение» по вопросам поддержки Украины. Однако конкретных членов альянса, выступающих против военной помощи Киеву, он не назвал. Антиукраинские «голоса» в НАТО, скорее всего, принадлежат Турции и Венгрии. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.