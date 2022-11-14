Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В МИД заявили, что вступление Украины в НАТО не обеспечит безопасность альянса

Александр Афонин
В мире
В МИД заявили, что вступление Украины в НАТО не обеспечит безопасность альянса
Фото: МИД РФ

Вступление Украины в НАТО не поспособствует укреплению безопасности Североатлантического альянса, сейчас о таком может думать только безумец. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко в понедельник, 14 ноября.

— Только безумец, наверное, сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО. Это если исходить из рационального поведения Запада. Но оно нерационально, — сказал он.

Дипломат отметил, что вступление Украины в альянс рассматривается, как попытка укрепить одно государство за счет другого. Это является нарушением принципа обеспечения безопасности страны. Таким решением Киев показывает свою опрометчивость, заменив поиски компромиссного решения на попытки пробиться в НАТО. Сам альянс же просто пошел на встречу суверенному государству.

Расширение НАТО, в свою очередь, на данный момент не способствует укреплению безопасности блока. По словам Грушко, если Финляндия и Швеция войдут в состав альянса, то у него появится большая линия соприкосновения с Россией, которая объявлена главной угрозой НАТО, передает РИА Новости.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе «есть некоторые голоса, которые имеют отличное мнение» по вопросам поддержки Украины. Однако конкретных членов альянса, выступающих против военной помощи Киеву, он не назвал. Антиукраинские «голоса» в НАТО, скорее всего, принадлежат Турции и Венгрии. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Украина МИД РФ НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте