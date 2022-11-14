Заммэра Москвы Сергунина: Каток на ВДНХ откроется 25 ноября

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новый зимний сезон на ВДНХ стартует 25 ноября с открытия самого большого катка в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 14 ноября.

— Открытие катка на ВДНХ — одно из самых ожидаемых событий зимнего сезона в столице. С 25 ноября выставка вновь приглашает посетителей на каток. Его ледовые дорожки, украшенные иллюминацией, проходят по главной аллее, огибают фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок», — отметила Наталья Сергунина.

Заммэра добавила, что за восемь лет работы катка на ВДНХ там побывали более 4,5 миллиона человек.

Площадь искусственного ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров, а вместе с инфраструктурой — 53 тысячи квадратных метров. Одновременно на катке смогут находиться 4,5 тысячи человек. Гости могут воспользоваться услугами по прокату и заточке коньков. Также предусмотрены занятия для тех, кто хочет научиться кататься. Кроме того, в новом сезоне будут проводиться экскурсии на льду, мастер-классы для детей по фигурному катанию и хоккею.

Ознакомиться с программой мероприятий и приобрести билеты на каток можно на сайте, через терминалы самообслуживания и в информационных центрах ВДНХ.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что свыше 150 катков с искусственным льдом собираются открыть в столице в этом сезоне. Катки начнут работать в ноябре–декабре во дворах, в парках, на природных территориях и городских площадках.