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Проект «Активный гражданин» собрал более пяти миллионов мнений москвичей за месяц

Полина Долганова
Город
Проект «Активный гражданин» собрал более пяти миллионов мнений москвичей за месяц
Фото: Pexels

За месяц в проекте «Активный гражданин» поступило от жителей Москвы более пяти миллионов предложений о названиях городских объектов. Об этом рассказал Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие проекта.

— Мы запустили серию из 45 голосований месяц назад, за это время от москвичей нам поступило более пяти миллионов предложений по названиям новых объектов, а в каждом голосовании приняло участие порядка 150 тысяч человек, — отметил он.

По его словам, москвичи предлагают назвать Татаровский Мост или улица Сказка участок дороги в Крылатском. Кроме того, участку Проектируемого проезда № 4062 от проспекта Андропова до Кожуховского моста москвичи хотят дать название в память о Вячеславе Котеночкине.

По словам главы Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, проект «Активный гражданин» является важным инструментом, помогающим услышать мнение жителей Москвы, передали на официальном портале мэра города.

Кроме того, в проекте «Активный гражданин» стартовал 13-й выпуск спецпроекта «Большая викторина», посвященный истории и развитию столичных автовокзалов. Участникам викторины будет предложено ответить на восемь вопросов. Они коснутся истории и развития обновленных за последние годы автовокзалов. За каждый правильный ответ на вопрос участнику будет начислено пять баллов.

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