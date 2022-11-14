Единые дни консультаций для НКО пройдут в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 76к2 Карта всех событий

Сеть коворкинг-центров некоммерческих организаций (НКО) проводит на своих площадках цикл единых дней консультаций. В течение дня представители организаций могут встретиться с юристом, бухгалтером или специалистом по информационной открытости.

По словам председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерины Драгуновой, эксперты могут подсказать, например, как сменить адрес НКО и выбрать систему налогообложения. Длительность одной встречи составляет 45 минут.

Так, например, глава фонда «Люблю жизнь» Нелли Сафиулина записалась на консультацию юриста с целью узнать о льготах для соцориентированных НКО. Ее фонд занимается проведением спортивных и образовательных программ для людей с инвалидностью.

Следующая консультация для НКО должна состояться 15 ноября в коворкинг-центре по адресу Варшавское шоссе, дом 76, корпус 2.

Кроме того, еще одна консультация запланирована на 23 ноября. Представителей НКО ждут по адресу Петрозаводская улица, дом 18, корпус 1.

На следующий день проконсультироваться со специалистами можно будет по адресу Рублевское шоссе, дом 81, корпус 1, передали на официальном сайте мэра города.

До этого сообщалось, что депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Елена Афанасьева, Иван Абрамов и Вадим Деньгин в четверг, 10 ноября, внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается индексировать пенсии работникам социально ориентированных некоммерческих организациях (НКО).