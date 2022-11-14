Названы самые востребованные артисты на новогодние корпоративы в 2023 году

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Компании планируют в 2022 году потратить на корпоративы меньше средств, нежели обычно. Некоторые организации хотят отказаться от вечеринок. Об этом в разговоре с газетой «Известия» рассказали эксперты.

По данным Национальной ассоциации организаторов мероприятий, рынок корпоративов к настоящему моменту просел на 20 процентов.

— Мы видим, что очень вырос интерес к артистам, определившим свою патриотическую позицию. Например, SHAMAN. Его заказывают, — уточнила президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля.

В свою очередь организатор мероприятий Али Левшин добавил, что также популярностью пользуются Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров и Олег Газманов.

По словам главного редактора ИА InterMedia Евгения Сафронова, компании, близкие к власти, начали запрашивать тексты песен перед выступлениями и оговаривать отсутствие антироссийских публичных заявлений со стороны звезд.

До этого сообщалось, что Олег Газманов стал лучшим певцом года по версии россиян, набрав 14 процентов голосов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. По мнению россиян, лучшей певицей в этом году стала Полина Гагарина. За нее также проголосовали 14 процентов респондентов.