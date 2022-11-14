Компания Helly Hansen покинула российский рынок

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Руководство канадской компании по производству одежды Helly Hansen приняло решение покинуть российский рынок. Соответствующую информацию подтвердил новый владелец ООО «Хелли Хансен» генеральный директор Игорь Роганович в понедельник, 14 ноября.

Правами на бренд обладала Canadian Tire Corp. В компанию был отправлен запрос, однако он остался без ответа. Информация была подтверждена Рогановичем. Детали сделки он раскрывать не стал.

В конце августа новыми владельцами компании стали топ-менеджеры ООО «Хелли Хансен» Игорь Роганович и юрист Андрей Карасев. В России продажей товаров Helly Hansen будет заниматься компания «Ритейл РЦ». Она планирует создать сеть мультибрендовых магазинов спортивной одежды под названием Move, передает ТАСС.

Юрист Василий Воробьев рассказал «Вечерней Москве», каким образом можно будет продавать товары вернувшихся брендов в России и что будет выгоднее для компаний и покупателей: возобновление или параллельный импорт. По словам эксперта, после возвращения брендов на российский рынок на продажу их товаров будут наложены определенные ограничения.