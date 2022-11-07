Западные бренды возвращаются. Что выгоднее: возобновление прямых поставок или параллельный импорт

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Парфюмерно-косметические бренды Yves Saint Laurent, Kerastase, Giorgio Armani, Redken и Lancome планируют вернуться на российский рынок. Минпромторг решил запретить параллельный импорт продукции этих компаний. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Василия Воробьева, каким образом можно будет продавать товары вернувшихся брендов в России и что будет выгоднее для компаний и покупателей: возобновление или параллельный импорт.

По словам эксперта, после возвращения брендов в Россию, на продажу их продукции будут возложены определенные ограничения.

— Для того чтобы ввозить продукцию зарубежных брендов в Россию и в последующем совершать их дистрибуцию, необходимо заключить соответствующее соглашение с компанией. Это договор на продажу брендированного товара, — рассказал Воробьев.

Юрист предупредил, что незаконная продажа продукции зарубежных брендов может повлечь за собой наказание в виде многомиллионных штрафов:

— Если такого соглашения не будет, то это будет серый импорт. Он будет наносить ущерб дистрибьютору. Более того, зарубежная компания вправе обратиться в Арбитражный суд с соответствующим исковым заявлением для компенсации за неполученный доход. Компания или человек, которые будут заниматься серым импортом, могут получить штраф в размере до пяти миллионов рублей. Сумма компенсации будет зависеть от объемов незаконных продаж, а также от статуса продавца.

Прямая продажа товаров на российском рынке будет более выгодна для зарубежных брендов, уверен специалист.

— Безусловно, зарубежным брендам выгоднее сотрудничать напрямую с дистрибьютором в России. Таким способом компании смогут обезопасить себя от дополнительного ущерба и от гражданско-правовой ответственности. Также это позволит устанавливать более лояльные цены, так как компании избавят себя от дополнительных затрат за посредничество, — сказал собеседник «ВМ».

Помимо прочего, Воробьев заверил, что покупка у официальных дилеров поможет потребителям не только сэкономить, но и получить гарантии в подлинности брендированной продукции.

— Самый выгодный способ для покупателей — приобретать продукцию брендов у официальных дилеров. Это поможет защитить потребителя от контрафакта. У человека будет гарантия, что он купил оригинальный и качественный товар. Более того, покупка напрямую значительно уменьшает стоимость, — подытожил юрист.

Ранее эксперты прокомментировали «ВМ» причины возвращения популярных косметических марок в Россию. Независимый эксперт ретейла Александр Анфиногенов уверен, что потеря прибыли толкает компании вновь сотрудничать с нашей страной. Также западное общество стало более лояльно относиться к России. Этот тренд позволяет зарубежным компаниям возвращаться на наш рынок, уверен эксперт.

Кроме того, по словам политолога Дмитрия Журавлева, косметические бренды приняли решение о возвращении на российский рынок из-за снижения градуса агрессии западного общества по отношению к России. Однако зарубежные парфюмерно-косметические бренды продолжают поддерживать антироссийские санкции.