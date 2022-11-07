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Бренды Lancome и Yves Saint Laurent возобновят поставки продукции в Россию

Юлия Курганова
Общество
Бренды Lancome и Yves Saint Laurent возобновят поставки продукции в Россию
Фото: shutterstock

Министерство промышленности и торговли России запретило параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции Kerastase, Yves Saint Laurent, Redken, Lancome и Giorgio Armani, так как бренды готовы возобновить поставки в страну. Об этом сообщили в понедельник, 7 ноября, в пресс-службе ведомства.

— Указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию, — рассказали в министерстве, отвечая на вопрос о внесении в исключения к параллельному импорту данных брендов.

В Минпромторге отметили, что исключения вступают в силу через три месяца. Это позволит тем, кто приобрел продукцию, ввезти ее на территорию Российской Федерации в течение трех месяцев со дня публикации приказа, подчеркнули в министерстве, передает РИА Новости.

Вышеперечисленные бренды были внесены в список параллельного импорта в начале августа.

В августе Министерство промышленности и торговли РФ расширило список параллельного импорта в отношении парфюмерии и косметики. Некоторые бренды убраны из списка исключений, так как в торговые сети поступает недостаточное количество товаров этих брендов, в частности Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase. Косметолог Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве», как отличить оригинал от подделки.

Косметика Минпромторг РФ Россия Импорт Бренды
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