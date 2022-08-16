Beauty-индустрия уходит от санкций: как отличить оригинальную косметику известных брендов от подделки

Использование стойкой косметики зимой только портит кожу / Фото: pixabay.com

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации расширило список параллельного импорта в отношении парфюмерии и косметики. Некоторые бренды убраны из списка исключений, так как в торговые сети поступает недостаточное количество товаров этих брендов, в частности Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase. Косметолог Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве», как отличить оригинал от подделки.

По ее словам, покупатель имеет возможность проверить оригинальность косметических средств с помощью сайта производителя. Более того, это можно сделать, связавшись с официальными дистрибьюторами.

— Покупатель может купить косметику этих марок, сохранить чек, зайти на сайт производители и узнать, кто является официальным дистрибьютором. С ними можно связаться по телефону или через сайт и узнать, в каких торговых точках продается их косметика. Вот такая многоходовка. По-другому покупатель никак не проверит, является ли его крем подлинным или нет. Это может сказать только эксперт, — рассказала Мухина.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что правильная транспортировка и соблюдение условий хранения косметики играют не менее важную роль, чем оригинальность.

— Отмечу, что важно знать не только об оригинальности производителя косметического средства. Также большую роль на качество косметики влияет правильная транспортировка и хранение. Например, некоторые точки продаж не оборудованы ни кондиционерами, ни вентиляцией. Это нарушение условий хранения. При температуре плюс 25–27 градусов она вся поплывет. Более того, там может начаться размножение бактерий. Вся цепочка от производителя до прилавка имеет огромное значение, ее нужно соблюдать, — отметила эксперт.

Косметолог уверена, что можно без опасений покупать косметику, ввезенную в Россию параллельным импортом, в торговых сетях и крупных магазинах. Они дорожат своей репутацией и не будут обманывать покупателей.

— Если с российского рынка официально ушел какой-то производитель, то он все равно оставил своего франчайзера или партнера. Это всем известно. Компании таким образом уходят от санкций. Косметика, завезенная с помощью параллельного импорта, абсолютно безопасна в тех торговых точках, которые зарекомендовали себя многолетней качественной работой, — подытожила Мухина.

Ранее экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой оценил динамику развития параллельного импорта в России. Он отметил, что с начала мая объем товаров, ввезенных в Россию по параллельному импорту, достиг 6,5 миллиарда долларов. По словам экономиста, санкционные ограничения могут иметь долгосрочный характер, поэтому развитие параллельного импорта необходимо.