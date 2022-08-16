Экономист оценил динамику развития параллельного импорта в России

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Экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой оценил динамику развития параллельного импорта в России. С начала мая объем товаров, ввезенных в Россию по параллельному импорту, достиг 6,5 миллиарда долларов.

Он отметил, что объемы импортируемой продукции возросли, наблюдается положительная динамика.

По словам экономиста, санкционные ограничения могут иметь долгосрочный характер, поэтому развитие параллельного импорта необходимо.

— Крупные российские компании, конечно, могут в определенной степени испортить взаимоотношения с правообладателями, но с учетом сегодняшней ситуации, основным является возможность поставки товаров, которые мы сейчас не можем поставить по каналам официальных дилеров через правообладателей, — отметил он в комментарии ФАН.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации расширило список параллельного импорта в отношении парфюмерии, косметики и автохимии ряда брендов. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает пресс-служба ведомства.