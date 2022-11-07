Иногда они возвращаются: почему Yves Saint Laurent, Kerastase и Lancome готовы возобновить поставки в РФ

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Парфюмерно-косметические бренды Yves Saint Laurent, Redken, Kerastase, Giorgio Armani и Lancome готовы возобновить поставки продукции в Россию. В связи с этим Министерство промышленности и торговли РФ запретило параллельный импорт этих брендов. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему зарубежные косметические компании решили вернуться на российский рынок и как это отразится на ценах на их продукцию.

Теряют огромную прибыль

Независимый эксперт ретейла Александр Анфиногенов рассказал «Вечерней Москве», почему зарубежные бренды начали возвращаться на российский рынок и как изменится их ценовая политика.

— Зарубежные бренды стремятся вернуться в Россию, потому что теряют огромную прибыль. В разгар волн санкций производители подвергались политическому прессингу и должны были отчитаться, что уходят с нашего рынка. Год подходит к концу, в том числе финансовый. Многие компании смотрят на те убытки, которые они понесли из-за политического демарша. Соответственно, они по-другому смотрят на эту ситуацию, — считает Анфиногенов.

Тренд на возвращение

Более того, западное общество стало более лояльно относиться к России. Этот тренд позволяет зарубежным компаниям возвращаться на наш рынок, уверен эксперт:

— Накал страстей на Западе стихает. Также становятся понятны тренды следующего года. Компании, которые видят в дальнейшем свое присутствие в России, постепенно начинают искать пути для возвращения.

Специалист подчеркнул, что возвращение косметических брендов — это только начало. В ближайшее время многие западные компании будут предпринимать попытки вновь работать в России.

— Скоро мы увидим целый каминг-аут. Зарубежные компании будут массово возвращаться, вытирать слезы и уверять, что их ввели в заблуждение. А теперь они прозрели и просят пустить их обратно. Экономика — вещь упрямая. Когда доля рынка компании более пяти процентов, то это уже стратегическая тема. Просто так хлопать дверями в угоду политическим интересам совершенно неправильно, — заявил собеседник «ВМ».

По его словам, многие западные компании всеми способами поддерживают параллельный импорт, чтобы не терять долю на российском рынке:

— К нам вернутся автомобильные и косметические компании и многие бренды одежды. Более того, компании, которые организуют технические продажи в России, максимально заинтересованы в сохранении доли нашего рынка и лояльности потребителей. Многие из них поддерживают параллельный импорт, чтобы оставаться на российском рынке. Они надеются попасть в ту же долю, в которую входили, по возвращении назад.

Ценовая политика

Эксперт заверил, что россиянам не стоит опасаться резкого увеличения цен на западные бренды, которые вернутся в Россию.

— Баланс рубля и валюты — это главный экономический фактор. Никаких безумных увеличений цен не будет. Рынок будет регулировать спрос. Покупательская способность рубля станет главным критерием ценового позиционирования. Возможно, на первых порах бренды даже снизят цены на многие позиции, чтобы вернуть к себе расположение россиян, — подытожил Анфиногенов.

Хотят победы, но не за свой счет

По словам политолога Дмитрия Журавлева, зарубежные парфюмерно-косметические бренды продолжают поддерживать антироссийские санкции, но огромные потери прибыли заставляют их вернуться в Россию.

— Бренды поддерживают антироссийские санкции и хотят победы Запада над Россией, но не за свой счет. Они ушли, когда им говорили, что санкции продлятся всего лишь несколько месяцев, Россия рухнет, и все вернется на свои места. Однако прошло уже почти восемь месяцев, а у нас все в порядке. А западные компании остались без прибыли. У них появляется естественный вопрос: «Как долго еще ждать?». Именно поэтому они готовы вернуться, — считает Журавлев.

Лояльное отношение Запада

Эксперт отметил, что косметические бренды приняли решение о возвращении на российский рынок из-за снижения градуса агрессии западного общества к нашей стране. Сейчас наступил момент, когда зарубежные компании могут получать прибыль в России и не терять бизнес на родине:

— Безусловно, в этом вопросе важно общественное мнение. Если бы жители западных стран выражали такую же резкую позицию по отношению к России, как в феврале, бренды бы не вернулись. Более того, в случае возвращения на российский рынок сторонники Украины призвали бы бойкотировать эти компании на Западе. Брендам бы пришлось закрыть свои магазины там. Сейчас общество успокаивается. Оно стало менее агрессивно по отношению к нашей стране.

Кроме того, на данный момент политический класс в США не является монополистом власти. Он теряет свое влияние. Крупный западный бизнес может самостоятельно принимать важные решения, подчеркнул политолог.

— Раньше были явный перекос в сторону политиков и ослабление роли бизнеса. А сейчас этот дисбаланс будет выровнен в Соединенных Штатах Америки. В Европе самостоятельной политики уже не будет, — сказал собеседник «ВМ».