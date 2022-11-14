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Владислав Овчинский: Резидент ОЭЗ Москвы открыл зону таможенного контроля в Печатниках

Василий Плиткин
Город
Владислав Овчинский: Резидент ОЭЗ Москвы открыл зону таможенного контроля в Печатниках
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Компания «Электромобили Мануфэкчуринг рус» воспользовалась таможенными преференциями, которые она получила благодаря статусу резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Зону таможенного контроля компания организовала на своей промышленной площадке в Печатниках. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Предприятие, специализирующееся на производстве электрогрузовиков, станет одним из первых десяти резидентов, организовавших в ОЭЗ зону таможенного контроля.

— Для компаний-резидентов действуют нулевые ставки таможенных пошлин и НДС при ввозе оборудования, спецтехники, комплектующих и сырья. В прошлом году такие зоны открыли пять резидентов ОЭЗ, получив в результате налоговую выгоду в 143 миллиона рублей. В этом году преференцией воспользовались еще четыре резидента, — рассказал Владислав Овчинский.

Владислав Овчинский: Резидент ОЭЗ Москвы открыл зону таможенного контроля в Печатниках Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики

Новый таможенный объект был проинспектирован Научно-инновационным таможенным постом Московской областной таможни, который подтвердил его соответствие установленным требованиям. Зона таможенного контроля компании занимает более 800 квадратных метров в двух цехах предприятия –электротехническом и цехе металлообработки. Там оборудованы основные и запасные выходы, оснащенные информационными системами контроля доступа и сигнализацией, искусственное и аварийное освещение, систему видеонаблюдения, трансляция с которой выведена в таможенный орган, а также системы вентиляции, пожаротушения, оповещения. Также ЗНТ имеет специальное ограждение, исключающее бесконтрольный доступ к размещенным внутри нее товарам.

По словам генерального директора «Электромобили Мануфэкчуринг рус» Ильи Рашкина, производство электрогрузовиков ориентировано на максимальное применение российского сырья и комплектующих. Но для комплектации производственных линий частично требуется импортное оборудование, включая сварочные, токарные, фрезерные станки, установки лазерной резки. Нулевые ставки пошлин и НДС снизят затраты на это оборудование примерно на треть. Предполагаемая экономия — порядка 150 миллионов рублей.

Производство Владислав Овчинский технополис «Москва»
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