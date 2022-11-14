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Торги на право размещения некапитальных объектов в Москве привели к единообразию

Александр Афонин
Город
Торги на право размещения некапитальных объектов в Москве привели к единообразию
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице была приведена к единым требованием процедура торгов на право размещения объектов некапитального строительства. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 14 ноября.

— Единые требования к проведению электронных торгов на размещение объектов некапитального строительства в Москве позволят унифицировать процедуры, расширят круг потенциальных участников и оптимизируют механизм проведения аукционов, — сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Раньше торги проводились в бумажном и электронном формате. Их организацией занимались органы исполнительной власти, которым участки принадлежат на праве собственности. С введением единого стандарта аукционы полностью перейдут на электронные торговые площадки, а их организацией будут заняты специалисты департамента по конкурентной политике, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что все госуслуги в имущественно-земельной и жилищной сферах стали доступны для жителей столицы онлайн. Так, по состоянию на 1 ноября все 28 государственных услуг стали доступны онлайн на портале mos.ru.

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