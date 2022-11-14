Москвичам рассказали, как город поддерживает приемных родителей

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Всемирный день сирот ежегодно отмечается во второй понедельник ноября. Глава Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак рассказал о том, как в столице помогают приемным детям и их родителям.

По его словам, в настоящее время в центрах содействия семейному воспитанию проживает менее 1,2 тысячи детей. При этом в Москве свыше 93 процентов детей-сирот живут в замещающих семьях.

Для тех, кто хочет усыновить ребенка, в Москве есть более 40 школ приемных родителей. Записаться на подготовку к ответственному шагу можно на портале «Моя новая семья».

Кроме того, с 2022 года процедура вручения документа об усыновлении стала более торжественной, чтобы помочь семье надолго запомнить важный момент.

Всего в Москве всестороннюю помощь приемным родителям могут оказать в 45 службах сопровождения приемных семей и 23 столичных семейных центрах.

Также в городе предусмотрены льготы и выплаты как для сирот, так и для их приемных родителей. В следующем году выплаты приемным семьям будут увеличены на 10 процентов, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

По словам вице-спикера Мосгордумы Степана Орлова, столичные власти в полной мере выполняют работы по обеспечению жильем детей-сирот, несмотря на складывающуюся из-за последствий внешнеэкономического давления ситуацию. Парламентарий напомнил, что за прошедшие десять лет свыше 6,7 тысячи сирот получили благоустроенные квартиры в рамках городской программы «Жилище».