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WirtschaftsWoche: США угрожают суверенитету Германии из-за поставок вооружения Берлину

Араз Салехов
В мире
WirtschaftsWoche: США угрожают суверенитету Германии из-за поставок вооружения Берлину
Фото: Pixabay

Германия может потерять свой суверенитет из-за закупок американского вооружения. Об этом написали обозреватели делового журнала WirtschaftsWoche Макс Бидербек-Кеттерер и Рюдигер Киани-Кресс.

По мнению авторов, ключевой проблемой является тот факт, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт решила как можно скорее вернуть немецким войскам боеготовность, делая ставку на «готовые и быстро поставляемые» зарубежные образцы вооружения.

— А это, прежде всего, американское оборудование, к которому относится и бомбардировщик-невидимка F-35 компании Lockheed Martin, и истребитель подводных лодок P8A Poseidon, а также новый тяжелый транспортный вертолет Chinook, оба производятся Boeing, — отметили они.

Обозреватели уточнили, что немецкие военные компании выражают беспокойство в связи с сотрудничеством с Вашингтоном в сфере поставок оружия.

— Что касается суверенитета Германии, мы должны быть уверены, что в ближайшие 30-50 лет мы не отдадим себя полностью в руки американцев, — привело издание мнение немецкого специалиста в сфере оборонной промышленности Мартина Крелля.

Представитель немецкой оборонной компании Diehl BGT Defence Герадо Валле в свою очередь добавил, что работа в таком направлении может привести к потере автономии и суверенитета ФРГ в вопросах вооружений, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, в статье Guardian говорится, что Германия и Франция могут потерять доминирующие положения в Европейском союзе из-за намерения Соединенных Штатов перенести центр геополитической тяжести на Польшу и Украину. В материале отметили, что Вашингтон уже «вкачивает» финансы и технологии в Восточную Европу.

В воскресенье, 13 ноября, автор Asia Times Леонард Гудман заявил, что американские производители оружия провоцировали эскалацию конфликта на Украине и противостояние с Россией, чтобы оправдать продажи вооружения. По словам обозревателя, производители оружия являются наиболее влиятельными бизнес-группами в США.

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