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Приметы и советы

Дерматолог Егорова объяснила, как правильно принимать ванну с морской солью

Ирина Игнатенко
Общество
Дерматолог Егорова объяснила, как правильно принимать ванну с морской солью
Фото: pexels.com/Elly Fairytale

Принятие ванны с морской солью помогает расслабиться и улучшить состояние кожи. Такая ванна благотворно влияет на нервную систему и способствует выведению токсинов из организма. Об этом рассказала дерматолог и косметолог Татьяна Егорова.

Чтобы такая ванна принесла пользу организму, необходимо правильно рассчитать количество соли.

— Морская соль должна использоваться следующим образом — один килограмм на 100 литров воды. На обычную стандартную ванну 300 литров мы кладем не менее 3 килограммов соли — и только тогда у нас получается лечебный эффект, — пояснила врач в комментарии Life.ru.

Дерматолог отметила, что принимать ванны с морской солью можно всем, но если положить соли меньше, то указанного эффекта не будет.

До этого врач-дерматолог Ольга Леонова посоветовала делать маски из сметаны и йогурта для увлажнения кожи. Также эффективен будет пилинг из кашицы тыквы, передает ФАН.

В зимний период кожа лица подвергается сильному негативному воздействию. Как минимизировать вред, «Вечерней Москве» рассказала дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии РМАНПО Юлия Галлямова.

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