Эндокринолог Барредо назвала три причины проверить уровень железа в организме

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Диетолог-эндокринолог Алена Барредо рассказала, когда стоит проверить уровень железа в организме.

Стоит сдать анализ тем женщинам, у которых наблюдается сильная кровопотеря во время менструации.

Также от недостатка железа страдают беременные женщины, которые расходуют его на строительство клеток будущего ребенка. При этом им не поможет даже регулярное употребление продуктов с высоким содержанием вещества.

Третья причина сдать анализ и проверить уровень железа — хронически вялое состояние. При нехватке железа человек постоянно хочет спать, ногти и волосы становятся ломкими, возникает сухость кожи, передает Life.ru.

Ранее эндокринолог Роман Терушкин сообщил, что у людей с дефицитом железа есть темные круги под глазами. Этот симптом сопровождается трещинами в уголках рта. Кожный покров сухой и шелушится, передает ФАН.

О том, как питание влияет на гормональный баланс организма, рассказала врач — гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина.