Врач рассказала, как питание влияет на гормональный баланс в организме

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О том, как питание влияет на гормональный баланс организма, рассказала врач гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина.

Она отметила, что при наличии у человека эндокринной патологии, например, гипотиреоза или гипертиреоза, изменение питания не сможет его вылечить, но улучшит качество жизни. Например, дефицит тиреоидных гормонов приводит к запорам. В этом случае нужно добавить в рацион продукты, богатые пищевыми волокнами (сырые овощи, отруби, орехи).

Чтобы справиться с проявлениями менопаузы, женщине необходимо включить в рацион продукты, богатые фитоэстрогенами: льняное и оливковое масло, арахис, грецкие орехи, клубнику, чернику, какао, капусту, красный виноград, бобы, тофу.

Витамин В8, или инозитол, является важнейшим компонентом фосфолипидов, из которых формируются клеточные мембраны. Дефицит вещества нарушает выработку гормонов щитовидной железы. Восполнить дефицит необходимого элемента можно, включив в рацион бобовые и злаковые, фрукты, орехи и овощи, передает aif.ru.

Людям, страдающим из-за проблем с желудочно-кишечным трактом, лучше воздержаться от употребления гречки из-за сложных углеводов в ее составе. Об этом рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.