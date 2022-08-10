Эндокринолог рассказала, кому стоит отказаться от гречки

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Людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом, лучше воздержаться от употребления гречки из-за сложных углеводов в ее составе. Об этом рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

— Если у человека синдром раздраженного кишечника, дисбактериоз, избыточный бактериальный рост или недостаток ферментов поджелудочной железы, то организм может неадекватно воспринимать эту крупу, — пояснила она в комментарии Москве 24.

Кроме того, не стоит употреблять гречку с молоком, сахаром или другими добавками, если человек хочет похудеть или нормализовать уровень сахара в крови. Лучше заменить сахар на фрукты, ягоды или сухофрукты.

Диетолог напомнила, что гречку, также как и другие крупы, важно замачивать перед приготовлением, так как в зернышках присутствует фитиновая кислота. Тонко настроенные кишечники из-за образа жизни не всегда могут адекватно воспринимать ее.

Одной из эффективных и безопасных для здоровья людей является трехдневная гречневая диета. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве» об использовании такого рациона, а также уточнила, кому он подходит лучше всего.