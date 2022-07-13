Диетолог Соломатина раскрыла пользу трехдневной гречневой диеты

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Одной из эффективных и безопасных для здоровья людей является трехдневная гречневая диета. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве» об использовании такого рациона, а также уточнила, кому он подходит лучше всего.

— Моновариант представляет собой разгрузочные дни. Основными компонентами ваших продуктов выступают гречневая крупа, запаренная кипятком, кисломолочные и молочные продукты низкой жирности, а также овощи и фрукты. Подобная разгрузка позволит не только сбросить лишние килограммы, но также очистить организм от шлаков и токсинов, — отметил специалист.

Такой режим питания, по словам эксперта, рекомендуется соблюдать не более трех дней. Так, поедание гречки в течение длительного времени не насыщает организм, а только увеличивает вероятность срыва. При этом рацион, состоящий из гречки, способствует укреплению иммунитета, насыщению организма энергией, а также имеет низкокалорийное содержание.

При этом Елена Соломатина уточнила в беседе с «ВМ», что гречневый рацион существует в двух видах, при которых необходимо учитывать все нюансы. Специалист также рассказала, в чем заключается суть щадящего режима.