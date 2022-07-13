Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог Соломатина раскрыла пользу трехдневной гречневой диеты

Рафаэль Залян
Лала Манушакян

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Диетолог Соломатина раскрыла пользу трехдневной гречневой диеты
Фото: Pixabay

Одной из эффективных и безопасных для здоровья людей является трехдневная гречневая диета. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве» об использовании такого рациона, а также уточнила, кому он подходит лучше всего.

— Моновариант представляет собой разгрузочные дни. Основными компонентами ваших продуктов выступают гречневая крупа, запаренная кипятком, кисломолочные и молочные продукты низкой жирности, а также овощи и фрукты. Подобная разгрузка позволит не только сбросить лишние килограммы, но также очистить организм от шлаков и токсинов, — отметил специалист.

Такой режим питания, по словам эксперта, рекомендуется соблюдать не более трех дней. Так, поедание гречки в течение длительного времени не насыщает организм, а только увеличивает вероятность срыва. При этом рацион, состоящий из гречки, способствует укреплению иммунитета, насыщению организма энергией, а также имеет низкокалорийное содержание.

При этом Елена Соломатина уточнила в беседе с «ВМ», что гречневый рацион существует в двух видах, при которых необходимо учитывать все нюансы. Специалист также рассказала, в чем заключается суть щадящего режима.

гречка Елена Соломатина Диеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте