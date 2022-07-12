Нервный срыв и эмоциональные качели: врач Соломатина назвала риски «затяжной» гречневой диеты

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Гречневая диета является одним из самых эффективных и безопасных вариантов снижения веса. А что если питаться одной лишь только гречкой всю неделю? «Вечерняя Москва» узнала о главных плюсах и минусах такого рациона, а также выяснила, кому она подойдет лучше всего.

По словам диетолога Елены Соломатиной, гречневый рацион бывает двух видов — щадящий режим и монодиета:

— Моновариант представляет собой разгрузочные дни. И основным компонентом ваших блюд выступает гречневая крупа, запаренная кипятком и кисломолочные молочные продукты низкой жирности, а также овощи и фрукты. Подобная разгрузка помогает организму не только сбросить лишние килограммы, но также очистить организм от шлаков и токсинов.

Соблюдать такой режим, по словам специалиста, позволительно не более трех дней. Эксперт отметила: несмотря на то, что поедание гречки позволяет насытить организм энергией на весь день, не способствует набору веса, оздоравливает сердце и укрепляет иммунитет, трапеза, состоящая исключительно из этого продукта, не насыщает организм, что увеличивает вероятность срыва:

— Если рассматривать минусы такого способа, то, пожалуй, можно заметить, что низкокалорийность гречки не позволяет вам насытиться. То есть чувство голода вас будет постоянно преследовать. Да и однообразный рацион очень быстро может приесться. Отказываясь от сладостей и иных вкусностей, которые способствуют выработке серотонина, у вас будет происходить частая смена настроения. А уж если практиковать такой способ всю неделю, тогда у вас «может случиться нервный срыв». Если вы готовы к эмоциональным качелям, то питание одной лишь только гречкой — для вас.

А вот чтобы искушения сорваться не было и диетическое питание проходило более комфортно, эксперт призвала выбрать щадящий режим:

— Он является более сбалансированным, и его соблюдать можно в течение длительного периода — более 21 календарного дня. В рацион диеты помимо гречневой крупы входит: постное мясо, рыба, кисломолочные и молочные продукты средней жирности, яйца, овощи и фрукты.

Такой вариант диеты, отметила Соломатина, является эффективным для снижения веса. А что самое главное, он позволяет процессу протекать без стресса для организма, заключила диетолог.