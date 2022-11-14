Водитель каршеринга сбил семилетнего ребенка на севере Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, 4-й Вятский переулок Карта всех событий

Водитель каршеринга сбил семилетнего ребенка на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 14 ноября.

По данным ведомства, ДТП произошло в 4-м Вятском переулке в районе дома № 27. Семилетний мальчик переходил дорогу по зебре, когда на него наехал водитель арендованного автомобиля.

Ребенка госпитализировали с переломом правой голени и ссадинами.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Из-за ДТП временно перекрыта единственная полоса движения.

Другое ДТП произошло в ночь с 13 на 14 ноября. На Волгоградском проспекте в районе дома № 157 столкнулись три автомобиля. В аварии пострадали четыре человека.