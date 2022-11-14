Четыре человека пострадали в ДТП на Волгоградском проспекте в Москве

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

В районе дома 157 по Волгоградскому проспекту в Москве в воскресенье, 13 ноября, произошло столкновение трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города, сообщили в столичном Дептрансе.

Источник в экстренных службах сообщил «Вечерней Москве», что в результате дорожного инцидента пострадали четыре человека. Все обстоятельства произошедшего в данный момент уточняются.

На канале Дептранс. Оперативно в Telegram отмечается, что движение в сторону центра осуществляется по одной полосе, равно как и движение в сторону Московской области. В ведомстве призвали горожан выбирать пути объезда.

Накануне пять автомобилей столкнулись на внешней стороне 69-го километра МКАД. Сейчас движение на этом участке автомагистрали уже восстановлено.

11 ноября на северо-востоке Москвы автомобиль врезался в стену жилого дома. ДТП произошло на Олонецкой улице. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в стену дома № 4.