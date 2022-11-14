Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Четыре человека пострадали в ДТП на Волгоградском проспекте в Москве

Егор Провоторов
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП на Волгоградском проспекте в Москве
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

В районе дома 157 по Волгоградскому проспекту в Москве в воскресенье, 13 ноября, произошло столкновение трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города, сообщили в столичном Дептрансе.

Источник в экстренных службах сообщил «Вечерней Москве», что в результате дорожного инцидента пострадали четыре человека. Все обстоятельства произошедшего в данный момент уточняются.

На канале Дептранс. Оперативно в Telegram отмечается, что движение в сторону центра осуществляется по одной полосе, равно как и движение в сторону Московской области. В ведомстве призвали горожан выбирать пути объезда.

Накануне пять автомобилей столкнулись на внешней стороне 69-го километра МКАД. Сейчас движение на этом участке автомагистрали уже восстановлено.

11 ноября на северо-востоке Москвы автомобиль врезался в стену жилого дома. ДТП произошло на Олонецкой улице. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в стену дома № 4.

Происшествия Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте