Массовое ДТП произошло на 69-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 69-й километр Карта всех событий

Пять автомобилей столкнулись на внешней стороне 69-го километра МКАД. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Авария попала на видео. На опубликованных столичным дептрансом кадрах видно, как несколько автомобилей врезаются в остановившуюся на дороге машину.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Дептранс Оперативно

Сейчас движение на этом участке МКАД осуществляется только по двум полосам из пяти, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

11 ноября на северо-востоке Москвы автомобиль врезался в стену жилого дома. ДТП произошло на Олонецкой улице. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в стену дома № 4.

Другое ДТП произошло в подмосковном Чехове ранним утром в пятницу, 11 ноября. Пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину, шедшую по пешеходной дорожке.