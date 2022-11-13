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Массовое ДТП произошло на 69-м километре МКАД

Евгений Белоусов
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Массовое ДТП произошло на 69-м километре МКАД
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 69-й километр Карта всех событий

Пять автомобилей столкнулись на внешней стороне 69-го километра МКАД. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Авария попала на видео. На опубликованных столичным дептрансом кадрах видно, как несколько автомобилей врезаются в остановившуюся на дороге машину.

Видео: Telegram / Дептранс Оперативно

Сейчас движение на этом участке МКАД осуществляется только по двум полосам из пяти, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

11 ноября на северо-востоке Москвы автомобиль врезался в стену жилого дома. ДТП произошло на Олонецкой улице. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в стену дома № 4.

Другое ДТП произошло в подмосковном Чехове ранним утром в пятницу, 11 ноября. Пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину, шедшую по пешеходной дорожке.

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