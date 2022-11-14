Сунак предложил план по снижению влияния России на мировую экономику

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал Россию «страной-изгоем» и представил план, который позволит снизить влияние Москвы на мировую экономику. Статью политика опубликовало издание The Telegraph.

Так, британский премьер-министр предложил продолжить поддерживать те страны, которым этой зимой потребуется помощь. В частности, Лондон намерен помогать собственным гражданам в вопросе оплаты электроэнергии, а также Украине и работать относительно предотвращения голода в мире.

Сунак также призвал страны увеличить производство продовольствия и высвобождать запасы. Он назвал РФ виновной в том, что она использует продовольствие в качестве оружия и поддержал меры ООН в вопросе продления зерновой сделки.

Кроме того, политик видит необходимость в быстром отказе от российских энергоносителей. Он также считает, что странам нужно устранять причины увеличения инфляции и заняться выявлением тех, кто создает «кредитные ловушки» для развивающихся стран, передает «Коммерсант».

До этого Риши Сунак дал обещание подвергнуть Москву критике за ее действия на Украине, использовав для этого площадку саммита «Большой двадцатки» (G20), который состоится на острове Бали.