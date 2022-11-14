Коммунальные службы и предприятия ТЭК получили паспорта готовности к зиме

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Коммунальные службы Москвы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 14 ноября.

— По итогам проверок префектуры административных округов получили от профильной структуры Ростехнадзора паспорта готовности к работе в зимний период, ранее соответствующие документы были выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса, — сказал он.

Заммэра добавил, что выдача паспортов означает готовность энергетической инфраструктуры города к зимнему периоду. Специалисты смогут обеспечить качественное теплоснабжение и бесперебойную подачу энергии. Кроме того, на данный момент городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности.

Бирюков напомнил, что сегодня все жилые дома и социальные объекты подготовлены к отопительному сезону. По его словам, этого удалось достичь благодаря слаженной работе городских служб.

До этого сообщалось, что специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по подготовке столичных причалов к зиме. Бирюков отметил, что минувшим летом специалисты комплекса провели гидротехнические работы по очистке 33 городских сооружений.