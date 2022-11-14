Лжесоцработники украли у пенсионера 400 тысяч рублей в Москве

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Мошенники, которые представились социальными работниками, украли у 92-летнего пенсионера 400 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 14 ноября.

По его словам, аферистка позвонила пожилому москвичу и рассказала, что в городе проходит обмен валюты и что к пенсионеру придет соцработник, который поможет во всем разобраться.

После этого к потерпевшему пришли неизвестные мужчина и женщина и попросили хозяина принести две купюры. Пока злоумышленница переписывала номера пятитысячных купюр, которые предоставил пенсионер, второй подельник, заметивший, откуда пожилой мужчина доставал деньги, украл сбережения.

Вскоре после этого аферисты покинули квартиру, а потерпевший, решив вернуть купюры в кошелек, обнаружил пропажу и обратился в полицию.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В результате оперативно-разыскных действий оперативники нашли автомобиль, на котором злоумышленники уехали, и задержали подозреваемых в Тульской области. Ими оказались ранее судимые 29-летний мужчина и 26-летняя женщина.

У них нашли украденные деньги, которые в ближайшее время будут возвращены пострадавшему. Фигурантов заключили под стражу.

Другая группа злоумышленников промышляла кражей у умерших людей. Преступники обчистили более 50 счетов погибших, заполучив более 60 миллионов рублей.