Эксперт пояснил, останется ли Петербург в топе по срочной продаже жилья

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Вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Гиновкер оценил ситуацию на рынке недвижимости Северной столицы.

В настоящее время в городе зафиксирован очередной всплеск объявлений по срочной продаже квартир.

— Если ничего серьезного макроэкономического не произойдет, то темпы продаж в срочном порядке будут только ускоряться. Владельцы жилья снизят цены, если им действительно нужно будет избавиться от него. Но это занимает порядка нескольких месяцев, — отметил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Эксперт добавил, что в настоящее время средняя стоимость квадратного метра жилья составляет 203 000 рублей. В будущем цена может снизиться примерно на 10 процентов.

Доля объявлений о срочной продаже жилья на вторичном рынке в России выросла на четыре процента и достигла рекордных 12,5 тысячи, передает Nation news.

30 октября появилась информация, что сезонный спад на рынке недвижимости и объявление частичной мобилизации привели к снижению цен на долгосрочную аренду квартир в крупнейших городах России до четырех процентов.