Эксперты расскажут москвичам, как разговаривать со школьниками о кибербезопасности

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Бесплатную конференцию по кибербезопасности для учителей, школьников и их родителей проведут VK Образование, Учи.ру, Сферум и Департамент образования и науки Москвы в рамках проекта «Другие уроки».

Первое мероприятие в рамках проекта запланировано на 15 ноября. Оно состоится дистанционно.

— Школьник проводит в Сети немало времени — и по учебе, и для развлечения. Поэтому учитель должен уметь пользоваться всемирной паутиной и быть готовым объяснить ребенку, что далеко не весь контент в интернете безвреден, — рассказала заместитель главы департамента образования и науки столицы Наталия Киселева.

Первая конференция будет посвящена киберугрозам и правилам безопасности в интернете.

По словам директора по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергея Марданова, проект «Другие уроки» помогает повышать грамотность в цифровой среде и позволяет узнать актуальную информацию по ряду вопросов из сферы технологий.

Заместитель генерального директора образовательной платформы Учи.ру Сергей Веременко, в свою очередь, заявил, что, согласно данным Росстата, 80 процентов детей в возрасте от трех до 14 лет сидят в интернете хотя бы раз в день.

Генеральный директор компании «Цифровое образование» Рубен Акопов в связи с этим подытожил, что создание безопасной среды для юных москвичей является приоритетом для проекта.

В век высоких технологий все чаще люди сталкиваются с тем, что посторонние могут заполучить личную информацию о них. Что можно узнать о человеке по номеру телефона и есть ли возможность удалить эту информацию из Сети, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по кибербезопасности Сергея Вакулина.