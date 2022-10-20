Пробить по базе: что можно узнать о человеке по номеру телефона

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В век высоких технологий все чаще люди сталкиваются с тем, что посторонние могут заполучить личную информацию о них. Что можно узнать о человеке по номеру телефона и есть ли возможность удалить эту информацию из Сети, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по кибербезопасности Сергея Вакулина.

По словам специалиста, по номеру телефона о человеке можно узнать достаточно информации.

— Сейчас люди предпочитают удобство собственной безопасности, поэтому очень легко добыть определенную информацию, зная только номер телефона человека, — поделился Вакулин.

Что можно узнать

Имя, отчество и первая буква фамилии

Наличие этой информации, как отметил специалист, предполагается в любом приложении мобильного банка, если человек является его пользователем.

— Когда совершается денежный перевод, человеку становится доступна информация об имени, отчестве и первой букве фамилии, — прокомментировал Вакулин.

Также он заметил, что социальная сеть «ВКонтакте» имеет собственную платежную систему, которая позволяет узнать фамилию и имя.

— Когда совершается перевод средств по номеру телефона через платежную систему соцсети «ВКонтакте», человеку, который совершает перевод, становятся известны имя и фамилия владельца сотовых данных, — рассказал эксперт.

Узнать внешность человека

Собеседник «ВМ» поделился, что по номеру телефона можно узнать, в каких мессенджерах зарегистрирован пользователь.

— Если человека удалось найти в мессенджере, можно посмотреть его фотографию при ее наличии. Скрыть фотографию в мессенджерах возможно, если человек воспользуется настройками приватности, — заметил Вакулин.

Если же человек ввел свои имя и фамилию в мессенджерах, как пояснил эксперт, у людей, которые знают ваш номер телефона, есть возможность узнать эти данные, просто введя ваш номер телефона в приложении.

Что вы размещаете в Сети

Некоторые сервисы по размещению резюме и объявлений о продаже, как рассказал Вакулин, являются легко индексируемыми.

— Это означает, что по номеру телефона можно узнать, какие объявления вы размещаете в Сети. Для этого достаточно просто внести номер телефона в поисковую строку браузера, — пояснил эксперт.

Страна и регион проживания

Собеседник «ВМ» отметил, что в самом номере телефона содержатся идентификационные коды.

— По коду номера телефона можно узнать страну и регион проживания. Если вбить ваш номер телефона в поисковую систему, она выдаст оператора и область проживания, — прокомментировал Вакулин.

Как вы записаны у другого человека

Эксперт поделился, что сейчас существуют приложения, которые позволяют по номеру телефона узнать то, как записан человек в телефонной книжке других пользователей.

— Приложение работает только в том случае, если человек является пользователем этого приложения, — подчеркнул Вакулин.

Как удалить информацию

По мнению собеседника «ВМ», процесс удаления информации из Сети довольно сложный, однако он дал несколько советов:

— Если вы хотите очистить данные о себе в банке, то есть сделать так, чтобы люди не видели ваши имя, отчество и первую букву фамилии, необходимо закрыть счета и прекратить использовать услуги банка, — рекомендовал эксперт.

Он добавил: если вы хотите удалить и очистить информацию о себе в мессенджерах, необходимо удалить свои аккаунты из них и исключить дальнейшее использование этих приложений.