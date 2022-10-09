«Штраф до 200 тысяч рублей»: чем опасно использование серых сим-карт

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В последнее время выросла популярность серых сим-карт. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, какие риски могут возникнуть при их использовании, и узнала, предусмотрено ли наказание за приобретение и продажу.

Главная опасность

Как рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, не каждое использование незарегистрированной сим-карты влечет за собой негативные последствия.

— Незарегистрированные сим-карты, приобретенные около метро или в иных местах, необходимо в течение трех дней зарегистрировать, чтобы беспрепятственно использовать их, — объяснил Муртазин.

Он отметил, что в этом случае никаких рисков при использовании карты нет, человек может пользоваться ею, как и любой другой симкой, которую покупает в салоне связи.

Однако, по словам аналитика, риск представляют сим-карты, которые куплены с рук и зарегистрированы на другого человека.

— В этом случае существует опасность кражи денежных средств, которые имеются на сим-карте. Потому что человек не контролирует сторонние действия, которые совершает владелец карты, — заметил собеседник «ВМ».

Кому грозит наказание

Юрист Глеб Подъяблонский в беседе с «Вечерней Москвой» также сообщил, что за использование серых сим-карт граждане не несут никакой ответственности.

— Наказание предусмотрено только для лиц, которые их продают, — подчеркнул Подъяблонский.

В частности, по словам юриста, за незаконную реализацию сим-карт предусмотрены следующие наказания:

для граждан — штраф от 2 до 5 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Юрист подчеркнул, что уголовной ответственности за это правонарушение как для граждан, так и для тех, кто занимается продажей, не предусмотрено.